FORTUNA LIGA: Spartak Trnava získal gréckeho obrancu Konstantinidisa

Trnava 16. septembra (TASR) - Po stredopoliarovi Kyriakosovi Savvidisovi získal Spartak Trnava ďalšieho gréckeho futbalistu. Novou posilou fortunaligistu sa stal pravý obranca Dimitrios Konstantinidis. Aj on je odchovanec PAOK Solún, no hrával aj v Omonii Nikózia, v Brescii či Arise Solún. Uplynulý polrok pôsobil v Michalovciach.



Má na svojom konte 17 zápasov v mládežníckych reprezentáciách Grécka a za PAOK nastúpil aj v Európskej lige. V roku 2015 hral v odvetnom zápase 3. predkola proti Spartaku, kde dokonca v Zlatých Moravciach skóroval. "Som pravý obranca a za celú svoju kariéru som dal možno štyri-päť gólov, z toho polovicu proti Trnave. Okrem spomínaného zápasu som dal gól aj v minulej sezóne v drese Michaloviec. Musím to zmeniť a dať teraz nejaký gól aj za Spartak, aj keď mojou prvoradou úlohou je im zabraňovať. Som rád, že prichádzam do veľkého klubu. Videl som krásny štadión, len škoda, že nebude môcť byť počas zápasov zaplnený. Každopádne, teším sa na novú výzvu a verím v dobrú sezónu," uviedol Konstantinidis pre web Spartaka.



V Trnave sa tak stretnú dvaja odchovanci PAOK Solún, čo im môže pomôcť v rýchlejšej adaptácii v klube. "Je isto lepšie prísť do tímu, kde už niekoho poznáte. S Kyriakosom Savvidisom sme spolu už v štvrtom mužstve a je to môj dobrý priateľ. Za dôležité považujem, aby sme v kabíne a v tíme boli všetci ako jedna rodina, bez ohľadu, či je niekto Grék, Slovák alebo z inej krajiny," dodal Konstantinidis.