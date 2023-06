Stredopoliar Bariš sa po ôsmich rokoch vrátil do AS Trenčín

Trenčín 20. júna (TASR) - Vedenie fortunaligového futbalového klubu AS Trenčín sa dohodlo na spolupráci s Damiánom Barišom. Dvadsaťosemročný stredopoliar sa po ôsmich rokoch vrátil do tímu, v ktorom odštartoval svoju profesionálnu kariéru, pod Matúšov hrad prichádza so skúsenosťami z najvyššej českej súťaže.



"Prvé pocity sú super. Veľmi som sa tešil na úvodný tréning. Viem, do čoho idem. Som o desať rokov starší, než po predchádzajúcom vstupe do kabíny prvého tímu z dorastu. Preto aj očakávania voči mne budú odlišné. Moja úloha bude iná a som na to pripravený," povedal odchovanec klubovej akadémie pre webovú stránku AS. Bariš odohral za trenčiansky A-tím 13 ligových zápasov, následne zbieral ligové štarty vo farbách Skalice a Zlatých Moraviec. Potom prestúpil do Zbrojovky Brno, ktorej po dvoch rokoch pomohol k postupu do najvyššej českej súťaže. V uplynulom ročníku odohral 21 zápasov za Podbrezovú.