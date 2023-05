Struhár skončil v Ružomberku, klub s ním nepredĺži zmluvu

Ružomberok 29. mája (TASR) - Tréner Peter Struhár nebude pokračovať na lavičke MFK Ružomberok. Vedenie fortunaligového futbalového klubu sa rozhodlo nepredĺžiť s 39-ročným koučom zmluvu. Súčasný kontrakt mu vyprší 31. mája 2023.



Struhár pôsobil v pozícii hlavného trénera Ružomberka dve sezóny. V tej prvej obsadil s Liptákmi v najvyššej súťaži striebornú priečku, v druhej po spadnutí do skupiny o udržanie sa skončil MFK na 7. mieste, čo nenaplnilo predsezónne ciele klubu. "Ruži" následne nevyšlo ani play off o Európsku konferenčnú ligu, vo finálovom súboji o miestenku v EKL prehrala s MŠK Žilina 1:3. V pondelok padla definitíva, že ďalšiu sezónu už Struhár pod Čebraťom nepridá.



"Spolu sme si sadli a vyhodnotili naše pôsobenie v sezóne 2022/2023. Zároveň sme trénerovi Struhárovi oznámili, že ďalej v klube nebude pokračovať. Zmluva, keďže mužstvo sa nedostalo do nadstavbovej skupiny o titul, mu skončí 31. mája 2023. Momentálne riešime post hlavného trénera i zloženie celého realizačného tímu," uviedol generálny riaditeľ MFK Ružomberok Ľubomír Golis.



Meno nového trénera chce vedenie klubu oznámiť v najbližších dňoch.