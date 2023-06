Szolgai predĺžil zmluvu s Dunajskou Stredou

Dunajská Streda 28. júna (TASR) - Talentovaný stredopoliar Máté Szolgai predĺžil zmluvu s fortunaligovým vicemajstrom FC DAC 1904 Dunajská Streda. Platí do leta 2026, informoval klubový web.



Devätnásťročný odchovanec DAC a účastník tohtoročných MS do 20 rokov podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu, platnú do leta 2024, vlani v apríli. V tom čase bol kapitán devätnástky DAC a mal za sebou aj prvé štarty za áčko druholigového Šamorína. "Medzičasom sa vypracoval na oporu nášho partnerského klubu aj reprezentácie do 20 rokov, s ktorou sa zúčastnil na majstrovstvách sveta. Tie sa hrali na prelome mája a júna v Argentíne a Máté nastúpil vo všetkých štyroch súbojoch Slovenska. V zápasoch proti Fidži a Ekvádoru dokonca aj skóroval," informoval web DAC.



"Som veľmi šťastný, že mi DAC ponúkol nový kontrakt. Verím, že čoskoro dostanem príležitosť nastupovať v drese A-mužstva. Dohoda sa rodila o čosi dlhšie, nakoľko som bol na majstrovstvách sveta a potom v reprezentačnom kempe. Rokovania prebiehali hlavne medzi mojím agentom a klubom, ja som sa zatiaľ snažil podávať čo najlepšie výkony. Môj prvoradý cieľ je rozvíjať sa, na čo máme v DAC ideálne podmienky. Každý deň tu absolvujeme vynikajúce tréningy, ktoré nás posúvajú individuálne aj ako tím,“ povedal po podpise zmluvy Szolgai.