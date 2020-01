Futbal-FL: Trenčín odohrá v príprave osem duelov, vycestuje na Cyprus

Zimná príprava AS Trenčín



6. januára o 9.00 h - zraz (štadión Sihoť)



15. januára o 11.00 h - MFK Karviná (štadión Sihoť)



15. januára o 13.00 h - MFK Frýdek-Místek (štadión Sihoť)



18. januára o 11.00 h - SFC Opava (štadión Sihoť)



18. januára o 13.00 h - FC Viktoria Otrokovice (štadión Sihoť)



22. januára - Górnik Zabrze (Ayia Napa/Cyprus)



25. januára - FK Čukarički (Ayia Napa/Cyprus)



29. januára - FK Teplice (Ayia Napa/Cyprus)



8. februára - FC Zbrojovka Brno (štadión Sihoť)



Trenćín 4. januára (TASR) - Futbalisti AS Trenčín odštartujú zimnú prípravu v pondelok 6. januára. Zraz je naplánovaný na 9.00 h a ešte predpoludním absolvuje tím Norberta Hrnčára prvý tréning. Jeho zverenci odohrajú osem prípravných stretnutí, informoval klubový web fortunaligistu.Päť prípravných duelov odohrá Trenčín na domácom ihrisku. Ďalšie tri na sústredení na Cypre, ktorý klub po siedmich rokoch vymenil za Turecko. Herná časť prípravy odštartuje v stredu 15. januára, keď AS doma privíta český prvoligový tím MFK Karviná a v ten istý deň aj treťoligový Frýdek-Místek. O tri dni neskôr sa dvojzápas proti českému prvoligistovi a treťoligistovi zopakuje. Najskôr to bude duel s SFC Opava a druhý zápas v pláne je proti Viktorii Otrokovice.Nasledovať bude dvanásťdňový pobyt v cyperskom letovisku Ayia Napa. Odlet tímu je naplánovaný na 19. januára a návrat na 30. januára. Súpermi budú postupne dvanásty tím poľskej ligy Górnik Zabrze, štvrtý tím srbskej ligy FK Čukarički a jedenásty tím českej ligy FK Teplice (29. januára). Generálka na ligu čaká Trenčanov v sobotu 8. februára na domácom ihrisku proti tretiemu tímu druhej českej ligy Zbrojovke Brno.