FORTUNA LIGA: Trenčín udržal káder a sústredí sa na dlhodobé ciele

Káder pre jarnú časť Fortuna ligy:



brankári: Denis Chudý, Igor Šemrinec, Menno Bergsen, Michal Kukučka

obrancovia: Erik Nielson, Keston Julien, Steve Kapuadi, Martin Šulek, Adrián Slávik, Ruben Ligeon, Richard Križan, Cole Kpekawa

stredopoliari: Abdul Zubairu, Ryan Koolwijk, Hamza Čatakovič, Milan Corryn, Jakub Kadák, Ante Roguljič, Tomislav Kneževič, Mohammed Lamine, Paulo Junior, Achraf El Mahdioui

útočníci: Gino van Kessel, Osman Bukari, Ivenzo Comvalius, Ahmad Ghali, Lukáš Letenay, David

Trenčín 13. februára (TASR) - Futbalisti AS Trenčín vstúpia do jarnej časti Fortuna ligy 2019/2020 z ôsmeho miesta. Výrazné pohyby v kádri cez zimnú prestávku nezaznamenali." povedal na brífingu pred víkendovým štartom jarných zápolení v slovenskej najvyššej súťaži generálny manažér Trenčína Róbert Rybníček.Vo vyrovnanom strede tabuľky sa Považania môžu rýchlo posunúť oboma smermi. Napriek tomu konkrétne míľniky aktuálne v klube nemajú. "" prezradil Rybníček.Prioritou číslo jeden je pre klub dokončiť rekonštrukciu štadióna Na Sihoti. "" prezradil generálny manažér klubu.AS Trenčín - MFK Karviná 0:0AS Trenčín - MFK Frýdek-Místek 5:0, góly AS: Kadák 4, RoguljičAS Trenčín - SFC Opava 4:3, góly AS: Čatakovič 2, Van Kessel, RoguljičAS Trenčín - FC Viktoria Otrokovice 6:1, góly AS: Comvalius 2, Depetris 2, Kadák, CorrynGórnik Zabrze - AS Trenčín 3:1, gól AS: DepetrisČukarički Belehrad - AS Trenčín 0:2, góly AS: Depetris, RoguljičFK Teplice - AS Trenčín 4:1, gól AS: ZubairuAS Trenčín - FC Zbrojovka Brno 3:2, góly AS: Šulek, Križan, ČatakovičMarián Pišoja (hosťovanie, Púchov), Lenny Frank Buyl, Adam Laczkó, Peter Kleščík, Lukáš Skovajsa, Jovan PavlovičMenno Bergsen, Erik Nielson, Ahmad Ghali, Tomislav Kneževič, Paulo Junior, Lukáš Letenay