Futbal-FL: Trenčín začal bez reprezentantov SR21

Trenčín 6. januára (TASR) - Slovenský futbalový klub AS Trenčín odštartoval v pondelok 6. januára zimnú prípravu, na úvodnom zraze sa trénerovi Norbertovi Hrnčárovi hlásilo 28 hráčov.Boli medzi nimi 4 brankári a 24 hráčov do poľa. Absentovali reprezentanti do 21 rokov Martin Šulek a Jakub Kadák, ktorí sú na prípravnom kempe v Turecku. Zo zdravotných dôvodov chýbali aj ďalší hráči, ktorí sa pripoja k mužstvu podľa toho, ako sa budú doliečovať.V kádri už nie je kvarteto odchádzajúcich hráčov Peter Kleščík, Lukáš Skovajsa, Jovan Pavlovič a Adam Laczkó. Novou tvárou je brankár Menno Bergsen prichádzajúci z FC Eindhoven a francúzsky stopér Steve Kapuadi z FK Inter Bratislava. Po polročnom hosťovaní v druholigovom Púchove sa do prípravy zapojili bývalí mládežnícki reprezentanti Slovenska Marián Pišoja a Dávid Machara. Už v závere jesene sa k tímu pripojil a podpísal zmluvu pod Čákovým hradom nigérijský krídelník Ahmad Ghali. Prípravu s prvým tímom začal aj vekom stále dorastenec Lukáš Letenay, ktorý nastúpil v závere jesene na svoje prvé dva ligové štarty.Na AS čaká osem prípravných stretnutí. Päť z nich odohrá na domácom ihrisku v Trenčíne. Ďalšie tri na sústredení na Cypre, ktorý po siedmich rokoch vymenil za Turecko. Herná časť prípravy odštartuje v stredu 15. januára, keď doma privíta český prvoligový tím MFK Karviná a v ten istý deň aj treťoligový Frýdek-Místek. O tri dni neskôr si mužstvo zopakuje dvojzápas proti českému prvoligistovi a treťoligistovi. Najskôr narazí na SFC Opava a druhý zápas v pláne je proti Viktorii Otrokovice.Nasledovať bude dvanásťdňový pobyt v cyperskom letovisku Ayia Napa. Odlet tímu je naplánovaný na 19. januára a návrat na 30. januára. Súpermi Trenčínu budú postupne dvanásty tím poľskej ligy Górnik Zabrze, štvrtý tím srbskej ligy FK Čukarički a jedenásty tím českej ligy FK Teplice (29. januára).Generálku na ligu absolvuje ôsmy tím tabuľky po jeseni v sobotu 8. februára na domácom ihrisku proti tretiemu tímu druhej českej ligy Zbrojovke Brno.