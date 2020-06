FL: Tréner Storck chce, aby DAC zápasy na ihrisku kontroloval

Dunajská Streda 1. júna (TASR) - Účastník futbalovej Fortuna ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda v pondelok oficiálne predstavil svojho nového trénera, ktorým je Bernd Storck. Skúsený Nemec potvrdil, že chce čo najskôr priniesť do mužstva víťaznú mentalitu a predvádzať atraktívnu hru, hoci pred prázdnym hľadiskom to môže byť zložitejšie.



"Som veľmi šťastný, že som tu a mohol sa stať členom tohto fantastického klubu. DAC má úžasné zázemie a fanúšikov so silným entuziazmom," uviedol počas videokonferencie nemecký kouč, ktorý neskrýva, že má so "žlto-modrými" ambiciózne plány: "Na Slovan Bratislava strácame sedem bodov, chceli by sme priepasť zmenšiť. Pokúsim sa s mojím realizačným tímom pripraviť hráčov čo najskôr. Vštepiť im moju filozofiu, presvedčiť ich, že môžeme uspieť. Máme pred sebou päť zápasov, ktoré chceme odohrať čo najlepšie a plánujeme uspieť aj v pohári. Povedal som svojim zverencom, že história tohto klubu nám velí postúpiť do finále. To je náš veľký cieľ."



Storck si uvedomuje, že za mnohé úspechy vďačí DAC silnej fanúšikovskej základni, ktorú však počas zápasov pred prázdnymi hľadiskami hráči v najbližšej dobe nebudú môcť vnímať. "Viem, že teraz je veľmi zložité obdobie, nie je jednoduché riadiť klub. Navyše je tu otázka hrania pred prázdnym hľadiskom. Vidíme to aj v Nemecku, niektoré tímy sa s tým nedokázali popasovať," vyhlásil Storck.



Nový tréner tímu zo Žitného ostrova tiež odpovedal na otázku, aký preferuje herný koncept na ihrisku. "Môj obľúbený štýl je taký, pri ktorom môj tím kontroluje priebeh hry. Dôležitá je pre mňa dobrá organizácia na trávniku a to, či každý hráč presne vie, čo má pre tím urobiť. V defenzíve a aj v ofenzíve. Pre takýto spôsob hry je dôležité, aby sa futbalisti cítili sebaisto. Verím, že hráčom čo najskôr svoju filozofiu naučím," prezradil.



Bernd Storck viedol od októbra 2019 Cercle Bruggy a tímu pomohol k záchrane v najvyššej belgickej súťaži. V minulosti pôsobil ako hlavný tréner aj v Kazachstane, kde viedol tamojšiu reprezentáciu i výber do 21 rokov. Od roku 2015 trénoval maďarské národné mužstvo, s ktorým si vybojoval účasť na EURO 2016 vo Francúzsku. Ako asistent pôsobil v Herthe Berlín, Borussii Dortmund, VfL Wolfsburg či Partizane Belehrad.