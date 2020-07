FL: Trnava uzavrela profesionálnu zmluvu s Benovičom a Alvesom

Trnava 8. júla (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista Spartak Trnava uzavrel profesionálnu zmluvu s dvojicou mladých hráčov. Devätnásťročný odchovanec klubu Samuel Benovič dostal pozvánku do A-mužstva po koronavírusovej prestávke a má za sebou debut v lige proti Ružomberku, jeho rovesník z Brazílie Allecks Godinho Alves prišiel do Trnavy vlani a dosiaľ pôsobil v doraste.



"Som šťastný, že som dostal takúto šancu v klube, v ktorom som vyrastal. Sníval som o tom odmala. Prechod medzi mužov je veľký skok. Prvý mesiac bol taký adaptačný, ale teraz je to lepšie a nestranný pozorovateľ by si možno na tréningu ani nevšimol, že sme viacerí prišli z dorastu," uviedol Benovič na webe Spartaka.



Allecks Godinho Alves bol v Trnave doteraz iba na hosťovaní z FC Capivariano a na príležitosť v prvom tíme stále čaká, keď pred reštartom súťaže utrpel zranenie: "Som vďačný za príležitosť, ktorú mi dal Spartak. Dostal som dôveru a chcel by som ju stopercentne splatiť. Budem sa snažiť zo seba vydať to najlepšie, aby som bol prospešný pre klub. Zranenie sa zlepšuje, pred dvoma týždňami som sa zapojil do tréningového procesu a verím, že o taký týždeň by som mohol byť pripravený aj hrať. Neviem sa už dočkať svojho prvého štartu."