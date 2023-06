Trnava získala talentovaného slovinského obrancu Breznika

Trnava 19. júna (TASR) - Futbalový klub Spartak Trnava získal talentovaného slovinského obrancu. Devätnásťročný Miha Kompan Breznik podpísal s fortunaligistom trojročný kontrakt, informoval klubový web.



Breznik prestúpil do Trnavy zo slovinského NŠ Mura, v uplynulej sezóne hosťoval v Tabore Sežana. "Prvý dojem bol úžasný. Všetko vyzerá nádherne, mal som už stretnutie s realizačným tímom a trénermi a už sa teším na zapojenie sa do tréningového procesu. Chcem hrať toľko zápasov, koľko sa bude dať. Chcel by som ukázať môj potenciál, ktorý určite mám a urobím pre to všetko, čo bude v mojich silách," uviedol Breznik, ktorého miesto je na ľavej strane obrany.



Spartak sa netají cieľom omladiť káder a Breznik nie je posledný mladík, ktorý by mal v lete prísť do Trnavy. "Chceme priviesť do klubu futbalistov s potenciálom ďalšieho kvalitatívneho rastu a v Breznikovi takéhoto hráča vidíme. Má len 19 rokov, svojím herným prejavom a parametrami však zaujal trénera, ktorý ho podrobne sledoval. Vidíme v ňom veľký potenciál do budúcna, i preto sme sa dohodli na trojročnej zmluve," uviedol prezident klubu Peter Macho.