Trnava získala z Popradu talentovaného Olejníka

Trnava 10. júla (TASR) – Novou posilou fortunaligového futbalového klubu FC Spartak Trnava sa stal Stanislav Olejník. Osemnásťročný mladík prichádza z druholigového Popradu, informoval oficiálny web Spartaka.



„S futbalom som začal ako trojročný v Levoči, ako žiak som prešiel do Spišskej Novej Vsi, kde si ma všimol tréner Petruš z Prešova, kde som bol od dvanástich do mojich sedemnástich rokov. Počas minulého leta som prestúpil do Popradu," povedal po podpise zmluvy Olejník, ktorý sa teší na červeno-čierny dres.



„Trnave som fandil už ako malý chlapec, a preto som veľmi rád, že ma Spartak oslovil s ponukou a môžem tu byť."



Olejník len v marci dovŕšil vek dospelosti a v Prešove ho čaká posledný ročník na športovom gymnáziu. Sťahuje sa však do Trnavy a v štúdiu bude pokračovať individuálne na diaľku. Svojimi výkonmi sa prebojoval do slovenskej reprezentačnej osemnástky. Za Poprad odohral v tejto sezóne aj dva zápasy Slovnaft Cupu. Hoci vekom je ešte dorastenec, do Trnavy si prišiel vybojovať miesto v áčku.



„Ešte jednu sezónu môžem hrať vo výbere do 19 rokov, ale mojím cieľom je hrať už iba mužský futbal. Verím, že presvedčím trénera a prvoligový debut príde čo najskôr. Najradšej hrám na hrote úroku, ale nevadia mi ani posty podhrotového či krídelného hráča. Mojimi prednosťami sú asi dobrý výber miesta v šestnástke, hra hlavou a chrbtom k bráne. Mojím futbalovým vzorom je Cristiano Ronaldo," uviedol pre web fcspartaktrnava.com.



Olejníka sledovali v Trnave už dlhší čas. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo zrealizovať Stanov príchod, pretože sme ho sledovali už dlhšie. Zaujal nás najmä jeho prirodzeným talentom, zdravou drzosťou a nevídane rýchlou aklimatizáciou na mužský futbal v takom mladom veku. Verím, že jeho príchod bude len začiatok doplnenia klubu o mladých talentovaných hráčov, respektíve reprezentantov, ktorí v budúcnosti môžu vytvoriť silnú kostru tímu," okomentoval Olejníkov príchod športový riaditeľ klubu Andrej Kostolanský.