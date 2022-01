Twardzik prestúpil z Trnavy do rakúskeho LASK Linz

Trnava 12. januára (TASR) - Český futbalový obranca Filip Twardzik prestúpil zo Spartaka Trnava do rakúskeho tímu LASK Linz. Fortunaligový klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Dvadsaťosemročný stopér prišiel do Spartaka pred rokom z Karvinej a okamžite sa stal pilierom základnej zostavy. V prebiehajúcej sezóne odohral 15 ligových zápasov, v ktorých trikrát skóroval. Nastúpil aj na päť duelov v predkolách Európskej konferenčnej ligy a dvakrát strelil gól do siete FC Mosta.



"Dostali sme z LASK Linz ponuku na Filipa a aj hráč prejavil túžbu prestúpiť. Keďže už má svoj vek, v budúcnosti by už z jeho pohľadu taká zaujímavá ponuka prísť nemusela. Rokovania trvali dlho a nakoniec sme dospeli k dohode, ktorá je akceptovateľná aj pre nás. Filipovi ďakujeme za jeho služby, ktoré v našich farbách odviedol a v novom pôsobisku mu držíme palce. Samozrejme, teraz pracujeme na príchode hráča na jeho post, aby sme ho adekvátne nahradili," povedal generálny manažér Andrej Kalina.



"Je to presne rok, čo som prišiel do najlepšieho klubu s najlepšími fanúšikmi na celom Slovensku. Chcel by som poďakovať najmä celej kabíne, realizačnému a tímu a hráčom za skvelý kolektív. Všetkým prajem všetko dobré do budúcnosti a budem držať palce vo zvyšku sezóny. Snáď sa podarí to, po čom všetci v Trnave túžia a vyhráte znova titul," uviedol Twardzik.