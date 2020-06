Futbalové kluby žiadajú štátne orgány o proporčný model počtu divákov

Bratislava 4. júna (TASR) – Únia ligových klubov (ÚLK) a Slovenský futbalový zväz dnes spoločne požiadali oficiálnou cestou Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) a hlavného hygienika SR Jána Mikasa o zváženie úpravy aktuálne prijatých rozhodnutí a usmernení. Oficiálna žiadosť sa týka počtu fanúšikov na jednotlivých zápasoch futbalových súťaží, najmä Fortuna ligy a Slovenského pohára (Slovnaft Cupu).



ÚLK a SFZ spoločne žiadajú prehodnotenie aktuálne prezentovanej informácie ohľadne maximálnych počtov fanúšikov na jednotlivých futbalových zápasoch. Od 10. júna 2020 by mali byť povolené hromadné športové podujatia do 500 osôb, od 1. júla do konca roka 2020 do 1000 osôb. Žiadosť o prehodnotenie aktuálnych informácií hovorí o percentuálnom modeli, ktorý vychádza z kapacity jednotlivých štadiónov.



"Pri zabezpečení všetkých požadovaných hygienických opatrení by sme uvítali model, kde by sa účasť verejnosti na súťažných športových podujatiach na vonkajších športoviskách stanovovala percentuálnym vyjadrením k celkovej kapacite športoviska (minimálne 30 percent z celkovej kapacity jednotlivých štadiónov)," píše sa v oficiálnej žiadosti podpísanej prezidentom SFZ Jánom Kováčikom a prezidentom ÚLK Ivanom Kozákom.



Pozitívnym impulzom sú aj aktivity zo strany niektorých futbalových klubov. Podobný názor už vyjadrili napríklad Slovan Bratislava či Spartak Trnava. Podľa najnovších informácií sa ďalšie kluby budú postupne pridávať.



"Spoločne sme toho názoru, že percentuálny model je lepším riešením vzniknutej situácie. Je treba vnímať, že štadióny Fortuna ligy majú rôzne kapacity a možnosti z hľadiska infraštruktúry. Nemôžeme porovnávať 1000 ľudí na menších, hoci útulných štadiónoch a 1000 ľudí na väčších štadiónoch, napríklad na Tehelnom poli, Štadióne Antona Malatinského či v MOL Aréne.



Navyše treba zohľadniť aj fakt, že futbal sa hrá v exteriéri. Futbalové zápasy by sme preto nemali hádzať do jedného vreca s kinami, divadlami či verejnými, masovými podujatiami. Lepšie a spravodlivejšie je podľa nás pristúpiť k percentuálnemu modelu kapacity štadiónov ako napríklad v Poľsku či v Maďarsku.



Plne rešpektujeme bezpečnostné opatrenia, ktoré vyvolala pandémia koronavírusu. Pri zachovaní vopred definovaných opatrení sa nám však zdá percentuálne hľadisko lepším riešením. Obmedzenie počtu divákov na 1000 ľudí do konca roka bude mať negatívne následky pre väčšinu našich klubov," citovala tlačová správa prezidenta ÚLK Ivana Kozáka.



"Máme rovnaký záujem ako ÚLK na tom, aby sa na vzniknutú situáciu použil percentuálny model vzhľadom na rôzne kapacity a vybavenosti štadiónov. Zdá sa nám to spravodlivejšie pre všetky zainteresované strany, teda nielen pre kluby, ale aj pre fanúšikov," doplnil generálny sekretár SFZ Peter Pálenčík.



ÚLK a SFZ žiadajú v liste aj o oficiálne stretnutie, "kde by sme si mohli osobne vymeniť názory na uvedený návrh a zvážiť všetky možnosti uvoľňovania opatrení v oblasti športu (a najmä futbalu)“.