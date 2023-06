Útočník Galčík skončil v Žiline, vrátil sa do Podbrezovej

Žilina 22. júna (TASR) - Vedenie futbalového klubu MŠK Žilina sa rozhodlo rozviazať kontrakt s Rolandom Galčíkom. Útočník sa po ročnom pôsobení pod Dubňom vracia do Podbrezovej. Fortunaligový klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



"Nebol som spokojný s odohratým časom na ihrisku a po vzájomnej komunikácii s trénerom sme sa dohodli, že najlepším riešením bude môj návrat do Podbrezovej. Som rád, že sa kluby dohodli," povedal Galčík. Ten prišiel do Žiliny v zime 2022, keď jarnú časť odohral v Podbrezovej, ktorej pomohol k postupu do najvyššej slovenskej súťaže.



Trénera Jaroslava Hyneka jeho rozhodnutie prekvapilo: "Jeho progres a prínos pre tím bol s pribúdajúcimi zápasmi výraznejší. Momentálne sme mu však nevedeli garantovať taký priestor a vyťaženie, aké by si želal. Preto sa rozhodol vrátiť po obojstrannej dohode klubov do Podbrezovej."