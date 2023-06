Útočník Pavúk zamieril z Podbrezovej do Michaloviec

Michalovce 22. júna (TASR) - Do kádra futbalistov MFK Zemplín Michalovce pribudol slovenský útočník Daniel Pavúk. V uplynulej sezóne obliekal dres Podbrezovej, v novom pôsobisku podpísal dvaapolročný kontrakt. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej internetovej stránke.



Z michalovského tímu odišlo po sezóne 2022/2023 desať hráčov, okrem Pavúka zatiaľ pribudol iba stredopoliar Martin Bednár. V novom pôsobisku bude hrať pod vedením nového michalovského trénera Mareka Petruša, ktorý takisto pochádza z Prešova. "Boli sme spolu v staršom doraste Prešova, keď sme v lige skončili na 3. mieste. Dobre sa poznáme a aj on ma kontaktoval a mal záujem o moje služby. Verím, že si navzájom pomôžeme," uviedol Pavúk.



V predošlom pôsobisku sa v ročníku 2021/2022 prezentoval 16 gólmi, ktorými pomohol Podbrezovej k postupu do najvyššej súťaže. V ročníku 2022/2023 mal v 32 dueloch bilanciu 5 gólov a 2 asistencie. "Môj osobný cieľ je hrať čo najviac minút a podávať čo najlepšie výkony. V neposlednom rade chcem dávať góly, keďže som útočník a je to moja úloha. Pevne dúfam, že sa prebojujeme do prvej šestky. To je moja ďalšia ambícia. Predsa len, zápasy v skupine o titul sú iné. Majú lepšiu úroveň, hrajú sa na lepších štadiónoch a pred dobrou diváckou kulisou," poznamenal Pavúk.