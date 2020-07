FL: V Dubnici prvý diel baráže, druhý pokus Ružomberka o účasť v EL

Bratislava 13. júla (TASR) - Po dohratí skrátenej päťkolovej nadstavby futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 sa pre sedem klubov sezóna skončila, zvyšnú päticu plus víťaza 2. ligy však čakajú zápolenia v play off o Európsku ligu UEFA, resp. v baráži o účasť v budúcom ročníku najvyššej slovenskej súťaže.



V semifinále play off o EL nastúpi v utorok 14. júla o 18.00 h MFK Ružomberok proti MFK Zemplín Michalovce, o dve hodiny neskôr je na Štadióne Antona Malatinského úvodný výkop súboja FC Spartak Trnava - AS Trenčín. Ružomberok a Trnava majú vďaka lepšiemu tabuľkovému postaveniu výhodu domáceho prostredia. Víťazi semifinále, ktoré sa hrá na jeden zápas, postúpia do finále (piatok 17. júla o 18.00 h).



Trenčín sa predstaví v Trnave tri dni po hladkej prehre 0:3, ktorú utrpel v záverečnom 5. kole nadstavby s Nitrou. Tá sa môže negatívne odzrkadliť na jeho sebavedomí, aj keď proti "andelom" nastúpi mužstvo vedené Jurajom Ančicom v silnejšom zložení. "Na jednej strane môže byť aj dobré, že sme si pripomenuli, že bez tvrdej práce nedosiahneme nič. Máme to kúsok, v Trnave majú pekné ihrisko aj štadión. Dúfam, že bude čo najviac ľudí, ako sa bude dať. Po koronaprestávke sme už s Trnavou hrali a vyhrali sme 4:0, takže môžeme byť sebavedomí a máme na čom stavať. Verím, že pôjdeme ďalej," vyhlásil brankár AS Trenčín Igor Šemrinec. Trenčín sa v baráži predstaví tretiu sezónu za sebou. Pred rokom ho v play off o účasť vo FL s Popradom zachránil tréner Ivan Galád, pred dvoma rokmi sa cez Ružomberok a Žilinu dostal do EL.



Spartak skončil v tabuľke riadnej súťaže štvrtý, nárast formy potvrdil bezgólovou remízou 0:0 na Tehelnom poli, ktorou trochu pokazil oslavy majstrovského titulu Slovana Bratislava.



Ružomberok mal prvú príležitosť prebojovať sa do Európskej ligy vo finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. Jeho prehra 0:1 so Slovanom Bratislava však rozhodla, že sa napokon bude hrať play off o zostávajúcu tretiu miestenku v 1. predkole EL za účasti tímov na 4.-7. mieste tabuľky. Pre Liptákov môže byť domáce prostredie v súboji s Michalovcami výhoda. "Určite je lepšie, že sa môžeme pripravovať doma a nemusíme cestovať do Michaloviec. Chceme pohárovú Európu. Budeme o ňu bojovať," citoval oficiálny web "Ruže" Ivana Krajčírika, ktorý dostal v sobotu proti Dunajskej Strede prednosť pred brankárskou jednotkou Matúšom Macíkom. Zápasy 1. predkola nového ročníka EL, v ktorom už majú istú účasť MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda, sú na programe 27. augusta.



V rovnakých termínoch ako play off o EL sa odohrá aj barážový dvojzápas o Fortuna ligu. Najprv 14. júla od 17.00 h víťaz druhej ligy FK Dubnica nad Váhom privíta Nitru, o tri dni neskôr si úlohy hostiteľov vymenia. Klub z Považia sa môže po deviatich rokoch vrátiť do najvyššej slovenskej súťaže. Účasť v baráži si vybojoval sobotňajším triumfom nad MFK Dukla Banská Bystrica 4:1 v priamom súboji o prvenstvo v druhej lige. Jedným gólom prispel k víťazstvu v záverečnom 5. kole nadstavby aj Marek Kuzma, ktorý pred deviatimi rokmi zažil v Dubnici zostup a teraz jej môže pomôcť k návratu medzi elitu. "Dali sme štyri góly, sami sme to možno nečakali. Pocity sú fantastické, vyhrali sme ligu, je to super. Ešte nás čaká najťažší krok, baráž, na to sa nachystáme určite zodpovedne. Dúfame, že to pre nás dopadne dobre. Klobúk dole pred chalanmi, takmer celá naša obrana chodí popri futbale do roboty. Som na nich naozaj hrdý," povedal Kuzma.



Nitriansky stredopoliar Michal Faško prijal účasť v baráži ako realitu. "Bohužiaľ, realita je taká, že ideme hrať baráž. Nič iné nám nezostáva. Myslím si, že sme sa rozlúčili so súťažou dobrým výkonom a musíme v tom pokračovať. V baráži máme Dubnicu, sú to dva zápasy o prežitie. Ak budeme hrať ako proti Trenčínu, tak sa toho nebojím."



Semifinále play off o Európsku ligu UEFA 2020/2021 - utorok 14. júla:

18.00 MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce (R: Kráľovič - Kováč, Štrbo, priamy prenos RTVS + Huste.tv)

20.00 FC Spartak Trnava - AS Trenčín (Kružliak - Hancko, Pozor, priamy prenos Orange Šport + Huste.tv)



1. barážové stretnutie o účasť vo Fortuna lige 2020/2021 - utorok 14. júla:

17.00 FK Dubnica nad Váhom - FC Nitra (Smolák - Hrmo, Ádám, priamy prenos Huste.tv + Futbalnet.tv)