Futbal: V Michalovciach sú zatiaľ iba odchody

Káder MFK Zemplín Michalovce v úvode prípravy 2022/2023:



Matej Vajs, Tomáš Dráb, Andriy Kozhukhar, Valér Žofčák - Dávid Petrík, Igor Žofčák, Martin Kolesár, Wisdom Uda Kanu, Polydefkis Volanakis, Alejandro Méndez, Matúš Marcin, Jaroslav Holp, Matúš Begala, Richard Rigo, Takuto Oshima, Juraj Kotula, Jakub Sova, Zoran Záhradník, Vasileios Ntotis, Roman Lichvár, Yushi Shimamura, Michal Ranko, Daniel Magda, Filip Vaško



Rozpis prípravných zápasov MFK Zemplín Michalovce:



Sobota, 18. júna: Michalovce – FC Košice



Sobota, 25. júna: CWKS Resovia Rzeszów – Michalovce



Utorok, 28. júna: Vasas FC – Michalovce



Sobota, 2. júla: súper v riešení



Piatok, 8. júla: Michalovce – 1. FC Tatran Prešov



Michalovce 11. júna (TASR) - Zatiaľ bez nových hráčov odštartovali futbalisti MFK Zemplín Michalovce spoločnú prípravu na sezónu 2022/2023. Po trojtýždňovom voľne mal tréner Norbert Hrnčár na prvom zraze 22 hráčov, ku ktorým mali v najbližšom čase pribudnúť legionári Polydefkis Volanakis a Alejandro Méndez. V kádri pokračuje aj klubová ikona Igor Žofčák, k trénerovi Norbertovi Hrnčárovi pribudol asistent Richard Höger.Hrnčár prebral michalovský tím počas sezóny 2021/2022, v ktorej tím doviedol na celkovú 8. priečku. Mužstvo sa síce neprebojovalo do skupiny o titul, no v šestke o záchranu si už niekoľko kôl pred koncom zabezpečili fortunaligovú príslušnosť. Prvá šestka je cieľ aj do sezóny 2022/2023, no na štarte prípravy sú hlavné témy najmä pohyby v kádri. V ňom už nefigurujú hráči, ktorým sa skončili hosťovania, resp. klub s nimi nepredĺžil zmluvy. Sú to Benjamín Száraz (Dunajská Streda), Sebastián Gembický (Trnava), David Toševski (Rostov), Mohamed Ahmed Beso (Žižkov), Dimitrios Popovits, Erik Šuľa, Kubilay Yilmaz a Alfonso Artabe Meca.poznamenal Hrnčár.Novou tvárou v realizačnom tíme je jeho dlhoročný asistent Richard Höger, s ktorým spolupracoval vo viacerých predošlých pôsobiskách. V kádri pokračuje aj najskúsenejší z tímu Igor Žofčák, ktorý nechýbal ani na prvom spoločnom tréningu. Michalovské mužstvo má v pláne päť prípravných zápasov, generálku na Fortuna ligu absolvuje 8. júla doma proti 1. FC Tatran Prešov.