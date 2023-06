V Michalovciach zatiaľ najmä odchody, do sezóny asi aj so Žofčákom

káder MFK Zemplín Michalovce:



brankári: Benjamín Száraz, Peter Sukovský, Myroslav Machurskij



obrancovia: Filip Vaško, Daniel Magda, Jaroslav Holp, Saša Marjanovič, Polydefkis Volanakis, Marcel Tancoš



stredopoliari: Jakub Sova, Martin Bednár, Juši Šimamura, Igor Žofčák, Issa Adekunle, Lukáš Jánošík, Dávid Petrík, Norbert Matta, Roland Buhaj, Drilon Cenaj (na skúške)



útočníci: Matúš Marcin, Alex Michalov, Artúr Musák







prípravné zápasy MFK Zemplín Michalovce:



sobota, 24. júna: Slavoj Trebišov - Michalovce



streda, 28. júna: súper v riešení



sobota, 1. júla: Zaglebie Lubin SA - Michalovce



sobota, 8. júla: Michalovce - Kolorcity Kazincbarcika SC



utorok, 11. júla: FC Zorja Luhansk - Michalovce /sústredenie v Poľsku/



sobota, 15. júla: Jagiellonia Bialystok - Michalovce /sústredenie v Poľsku/



piatok, 21. júla: Michalovce - MFK Tatran Liptovský Mikuláš





Michalovce 19. júna (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce v pondelok odštartovali prípravu na sezónu 2023/2024 s novým trénerom, jednou novou tvárou v mužstve a aj lídrom nedávnych sezón. Po uplynulom ročníku odišlo z kádra desať hráčov a vedenie klubu naďalej pracuje na nových posilách.Michalovský tím si definitívu zotrvania v najvyššej súťaži zabezpečil až v závere nadstavbovej časti, v ktorej zároveň došlo k zmene na trénerskom poste. Norberta Hrnčára nahradil jeho dovtedajší asistent Vladimír Rusnák, no išlo len o riešenie na jeden zápas. Novým trénerom MFK sa počas uplynulého týždňa stal Marek Petruš, ktorý prišiel z Prešova. S druholigistom sa mu napriek sľubne rozbehnutej sezóne nepodarilo postúpiť do najvyššej súťaže, keď prehral v barážovom dvojzápase so Zlatými Moravcami.priblížil Petruš.MFK napokon obsadil 10. miesto, keď v 32 dueloch nazbieral 36 bodov za deväť víťazstiev a deväť remíz rovnako ako deviaty Trenčín.poznamenal Petruš, ktorý bude mať v realizačnom tíme asistentov Erika Havrilu a Branislava Benka. V tíme by privítal nové tváre na brankárskom poste, v defenzíve, tvorcu hry do stredu poľa i útočníka. Po sezóne 2022/2023 už v kádri nefigurujú Michal Ranko, Juraj Kotula, Matúš Begala, Tibor Slebodník, Brian Peňa, Zvonko Ceklič, Matija Krivokapič, Andrij Kožuchar, Kristi Qose a Wisdom Kanu.Novou tvárou je zatiaľ iba 24-ročný stredopoliar Martin Bednár, ktorý sa vrátil do známeho prostredia.povedal.Dlhoročný michalovský kapitán Igor Žofčák avizoval pred jarnou časťou 2022/2023, že po nej ukončí kariéru. Napokon sa rozhodol pokračovať a pravdepodobne nastúpi aj v nasledujúcej sezóne.uviedol 40-ročný Žofčák, ktorý nechýbal na úvodnom tréningu michalovského tímu.