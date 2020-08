FORTUNA LIGA: V Trenčíne boli všetky opakované testy negatívne

Trenčín 24. augusta (TASR) - V nedeľu prebehlo v slovenskom futbalovom klube AS Trenčín opakované kolo testovania na koronavírus, pričom všetky z takmer päťdesiatich odobratých vzoriek mali negatívny výsledok. Klub o tom informoval v pondelok na oficiálnom webe.



Minulotýždňové celoplošné testy na prítomnosť koronavírusu odhalili jeden pozitívny prípad v kabíne prvého mužstva futbalistov AS Trenčín. Celé mužstvo, realizačný tím a zamestnanci klubu pracujúci v úzkom kontakte s členmi prvého mužstva sa teda v nedeľu podrobili ďalšiemu kolu testovania s negatívnym výsledkom.



Ďalší program prvého mužstva bude pokračovať sobotňajším zápasom proti ŠK Slovan Bratislava, ktorý odohrá AS na štadióne v Žiline. "Klub pozorne sleduje a vyhodnocuje dynamicky sa meniace okolnosti a vo štvrtok prinesieme informáciu o prípadnom spustení predpredaja vstupeniek na víkendový zápas. Klub AS Trenčín je naďalej v úzkom kontakte s vedením súťaže a príslušnými regionálnymi úradmi Úradu verejného zdravotníctva a dodržiava všetky nariadenia a odporúčania," informoval AS.



Neodohraný zápas 4. kola Fortuna ligy proti ŠKF Sereď zatiaľ nemá určený náhradný termín. V prvom kole testovania zaznamenali jeden pozitívny prípad aj v kádri ŠKF. Podľa informácie riadiaceho orgánu súťaže Únie ligových klubov boli aj všetky opakované testy v tíme Serede negatívne.