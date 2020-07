V Trenčíne už bez Van Kessela, cieľ je skončiť v hornej šestke

Trenčín 20. júla (TASR) – Pod taktovkou nového belgického trénera Stijna Vrevena odštartovali v pondelok s letnou prípravou vo fortunaligovom futbalovom klube AS Trenčín, ktorý v minulej sezóne účinkoval v skupine o udržanie a obsadil 7. priečku. V novej sezóne si Trenčania dávajú za cieľ dostať sa do vrchnej časti tabuľky.



„Dlhodobejšie sme skautovali vhodný typ trénera a veríme, že sme ho v osobe Stijna Vrevena našli. Prichádza pre nás dôležitý moment, po športovej stránke sa chceme pripraviť tak, aby návrat domov v jarnej časti bol podkutý aj kvalitnými výkonmi. Veríme, že Trenčín znovu preukáže svoju kvalitu, pretože káder bude na to uspôsobený. Verím, že môžeme byť tam, kde sme boli v minulosti. Budeme robiť všetko pre to, aby sme sa dostali do prvej šestky," povedal na pondelkovom brífingu generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.



Nové posily AS sú nigérijský krídelník Philip Azango a americký útočník Eduvie Ikoba. „Káder v podstate zostal pohromade, ešte pred vyvrcholením ligy u nás skončili Keston Julien a Mohammed Lamine. Zmluva sa skončila Ginovi van Kesselovi, ktorý u nás tiež nebude pokračovať. Uvidíme, čo ešte prinesie prestupové obdobie," dodal Rybníček.



Nový kouč AS Trenčín sa teší na pôsobenie na Slovensku. Štyridsaťšesťročný Vreven predtým trénoval belgický Lokeren, v minulosti napríklad Waasland-Beveren či NAC Breda. Počas hráčskej kariéry si obliekal dresy Mechelenu, Gentu, Utrechtu, 1. FC Kaiserslautern, Omonie Nikózia, Vitesse Arnhem či ADO Den Haag. V belgickej reprezentácii odohral dva zápasy.



„Do začiatku nového ročníka ligy zostávajú necelé tri týždne. Mužstvo uvidím len v dvoch prípravných zápasoch, ale som tréner, ktorý nehľadá výhovorky. Súčasná situácia je ťažká pre každého. Teším sa na prvý zápas a na prácu v klube, ktorý má jasnú víziu. Verím, že dosiahneme lepšie výsledky ako v minulej sezóne," uviedol Vreven.