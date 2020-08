V Žiline bez väčších zmien, starší hráči budú musieť ísť príkladom

Zoznam hráčov:



Miloš Volešák, Samuel Petráš, Ľubomír Belko, Marek Teplan, Benson Anang, Dominik Javorček, Jakub Kiwior, Adam Kopas, Ján Minárik, Tomáš Nemčík, Matúš Rusnák, Branislav Sluka, Kristián Vallo, Ján Bernát, Vahan Bičachčjan, Enis Fazlagič, Martin Gamboš, Miroslav Gono, Patrik Myslovič, Jakub Paur, Kristián Bari, Dávid Ďuriš, Adam Goljan, Patrik Iľko, Timotej Jambor, Adrián Kaprálik, Dawid Kurminowski



Realizačný tím:



Športový manažér: Karol Belaník



Hlavný tréner A-tímu: Pavol Staňo



Asistent trénera: Peter Černák



Tréner brankárov: Dušan Molčan



Tímový manažér: Vladimír Leitner



Vedúci tímu: Marián Varga



Kondično-rehabilitačný manažér: Milan Ťapay



Lekári: Juraj Popluhár, Jozef Hudcovský, Róbert Adamov



Fyzioterapeut: Tomáš Lintner



Maséri: Marko Kopas, Roman Bednarovský



Kondičný tréner: Vladimír Perexta



Videotechnik: Juraj Jacko

Žilina 6. augusta (TASR) – Futbalisti MŠK Žilina odštartujú novú sezónu Fortuna ligy s takmer rovnakým kádrom, s akým dohrali tú uplynulú. V mužstve nastali len malé zmeny, tím sa bude opierať o starších a skúsenejších hráčov, pričom väčšiu mieru zodpovednosti na seba budú musieť zobrať aj mladší.Žilina absolvovala krátku letnú prípravu v domácom prostredí. Plány na sústredenie v zahraničí vystriedalo sústredenie v Gbeľanoch. S prípravou sú Šošoni spokojní, privítali by však viac medzinárodných konfrontácií.vysvetlil športový manažér Karol Belaník. Generálku na sezónu absolvoval vicemajster dvojzápasom. Časť tímu sa pripojila k rezerve v druholigovom stretnutí proti Šamorínu (5:0), zvyšok odohral prípravný zápas za zatvorenými dverami proti Púchovu (5:2).Kapitán tímu Jakub Paur, tréner Pavol Staňo aj manažér Karol Belaník sa na tlačovej konferencii zhodli, že mužstvo sa javilo veľmi dobre už v nadstavbe. V auguste čaká mladý tím ďalšia veľká skúška.zhrnul nahustený program Belaník. Pred sezónou si hráči veria, rovnako tak ich tréner, Pavol Staňo.Výrazné pohyby sa pod Dubňom neudiali. Mladý káder sa zatiaľ nerozpadáva, sezónu začne v takmer nezmenenom zložení oproti záveru tej minulej.zhodnotil Belaník, no dodal, že hráčov Žiliny sledujú iné kluby a do konca prestupového obdobia sa môže ešte všeličo zmeniť. Na prípadné presuny do väčších tímov je však podľa neho ešte priskoro.Z mladých hráčov opúšťa káder stopér Matej Moško, ktorý absolvuje hosťovanie v Zlatých Moravciach a 19-ročný krajný obranca Vladimír Barbora, ktorý ide, takisto na hosťovanie, do Senice.Už tradične sa vo veľkom ani neprestupovalo do Žiliny. Belaník hovoril o dvoch nových menách.Zmeny však nastali v trénerskom kádri.Pri mužstve skončili asistenti Attila Malfatti a Mário Auxt, nepokračuje ani tréner brankárov Miroslav Seman. Možné prípadné posily klub nevylučuje, na tlačovke zaznela aj informácia o tom, že na skúške bolo v klube niekoľko hráčov. Podľa Belaníka však neukázali taký potenciál, ako odchovanci, ktorých v klube navyše poznajú lepšie.Žilina sa predstaví aj v Európskej lige. Mladému kádru chýbajú skúsenosti, nový kapitán hovorí o tom, že starší hráči budú musieť ísť príkladom.dodal Jakub Paur.