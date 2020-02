FORTUNA LIGA: V Žiline na jar bez posíl, v príprave prehrali len raz

Káder MŠK Žilina pre jarnú časť sezóny:



brankári: Miloš Volešák, Samuel Petráš, Dominik Holec

obrancovia: Filip Kaša, Branislav Sluka, Jakub Kiwior, Vladimír Majdan, Adam Kopas, Kristián Vallo, Martin Králik, Ján Minárik, Benson Anang, Besir Demiri

stredopoliari: Patrik Myslovič, Miroslav Káčer, Miroslav Gono, Vahan Bichakhchyan, Ján Bernát, Enis Fazlagič, Jakub Paur

útočníci: Lukáš Jánošík, Michal Tomič, Dávid Ďuriš, Filip Balaj, Dawid Kurminowski, Adrián Kaprálik, Patrik Iľko

Žilina 13. februára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina majú za sebou zimnú prípravu pod taktovkou nového trénera Pavla Staňa. Rovnako ako minulý rok, ani tentokrát nedošlo v kádri k početnejším zmenám. Tou najväčšou bol odchod reprezentačného útočníka Róberta Boženíka do Feyenoordu Rotterdam.V príprave sa už tradične okrem domácich podmienok pripravovali "Šošoni" aj v Dubaji. V siedmich zápasoch prehrali len raz, dvakrát remizovali a vyhrali štyri stretnutia. "," zhodnotil tréner Staňo.Žilinčania najprv zdolali doma Podbrezovú 6:0. Následne zvíťazili aj v Ostrave s Baníkom. Na sústredení v Dubaji ich preverili tímy z Uzbekistanu, Kazachstanu, Lotyšska a Malajzie. Na záver prípravy v generálke porazili doma poľský tím GKS Tychy 6:2. Pred prílišným optimizmom varoval športový manažér tímu, Karol Belaník: ".“Tím okrem spomínaného Boženíka opustil aj stredopoliar Ivan Diaz, ktorý sa dohodol s Plzňou na hosťovaní do konca sezóny. V hre je aj prípadná opcia na prestup. Dvaja hráči z projektu, Roland Gerebenits a Peter Chríbik, ktorí sa nepresadili do A-tímu, strávia jarnú časť sezóny v Pohroní. Naopak, dve mladé nádeje by mali dostať šancu v Áčku. ",“ prezradil Belaník. Aj oni by mali pomôcť v boji o európske poháre. O motiváciu sa Belaník nebojí: "."Jarnú časť sezóny začnú Šošoni v nedeľu, keď doma privítajú Zlaté Moravce. "“ uviedol tréner Staňo.,“ dodal kolu Belaník.Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam), Ivan Diaz – (hosťovanie do konca sezóny vo Viktorii Plzeň)