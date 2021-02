FL: Väčšina trávnikov v dobrom stave, Pohronie opäť v Žiline

Bratislava 9. februára (TASR) - Väčšina trávnikov je pred štartom jarnej časti futbalovej Fortuna ligy vzhľadom na aktuálne poveternostné podmienky v dobrom stave. Situácia v Pohroní stále nie je dobrá, aj proti Michalovciam tak bude aktuálne posledný tím tabuľky hrať v Žiline. Informoval o tom web fortunaliga.sk.



Jarná časť Fortuna ligy, resp. jej prvé kolo odštartuje už najbližší víkend. Počasie je nevyspytateľné, no kluby Fortuna ligy robia všetko pre to, aby bol štart druhej polovice sezóny čo možno najhladší. Väčšina trávnikov na štadiónoch tímov našej ligy je výborne pripravená, aj napriek náročným poveternostným podmienkam. "Pred štartom jarnej časti Fortuna ligy sme s klubmi v každodennom kontakte. Mimo iné riešime aj pripravenosť hracích plôch, pričom ich príprava je monitorovaná najmenej 14 dní pred každým kolom. Musíme povedať, že väčšina plôch je pred štartom druhej polovice ligy vzhľadom na klimatické podmienky vo veľmi dobrej kondícii. Veríme, že situácia z Pohronia sa pri ďalších kluboch nebude opakovať. Ďakujeme všetkým klubom a ich zamestnancom, že pristupujú k svojej práci zodpovedne. Robia všetko pre to, aby sme sa na jar tešili z dobrého futbalu na čo najlepších ihriskách," povedal pre fortunaliga.sk výkonný riaditeľ Únie ligových klubov (ÚLK) Michal Mertinyák.



Predpoveď počasia štartu jarnej časti nepraje, narušiť ho môžu mínusové teploty a sneženie. "Samozrejme, čokoľvek sa môže stať. Aj v zahraničných ligách sa musia odkladať stretnutia pre nepriaznivé počasie, snehové nádielky a podobne. Keď husto sneží a mrzne, nepomôže vám často ani vyhrievaný trávnik, ktorý je štandardom vybavenia každého štadiónu. Momentálne je ale situácia priaznivá. Kluby robia všetko pre to, aby svoje plochy pred vyčíňaním počasia chránili a aby trávniky čo možno najlepšie pripravili, aj s využitím vyhrievania hracích plôch. Veríme, že jarnú časť úspešne odštartujeme a futbal nám bude robiť opäť radosť. V tejto dobe potrebujú ľudia pozitívne emócie a futbal im ich ponúka," dodal Mertinyák.



Jesennú dohrávku muselo Pohronie pre nespôsobilosť terénu odohrať na náhradnom štadióne v Žiline. V 19. kole sa situácia zopakuje, dotknuté kluby FK Pohronie a MFK Zemplín Michalovce sa dohodli na náhradnom ihrisku práve v Žiline a zápas sa tak odohrá v novom termíne v nedeľu 14. februára o 14.00 h. FK Pohronie naďalej pracuje na odstránení technických problémov a pravidelne zároveň informuje ligové vedenie o aktuálnom vývoji hracej plochy.