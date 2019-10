FORTUNA LIGA: Vedúce trio nezaváhalo, Slovan potvrdil post lídra

Na snímke gólová radosť hráčov Slovana v zápase 13. kola Fortuna ligy vo futbale MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava v Michalovciach 27.októbra 2019. Foto: TASR - Roman Hanc

Sobota



FK Senica - ŠKF iClinic Sereď 0:1 (0:0)

Gól: 79. de Assis (vlastný). Rozhodovali: Dohál – Jánošík, Vitko, ŽK: de Assis, Cvek – T. Dabó, Ventúra, 785 divákov



Senica: Vorel – Didiba, Dias, Favaro Amaral, de Assis – Yenne (77. Akinyoola), Cvek – El Moudane (87. Krč), Klapan (65. Ramirez) – Castaňeda, Sulley



Sereď: Iliev – Dabó, Ba, Hučko, Slaninka – Ventúra, Metalsi – Iván, Pankarićan (64. Rorič), Cleber (67. Louka) - Morong (90. Adekuoroye)



MFK Ružomberok – AS Trenčín 2:2 (1:1)

Góly: 21. Kojnok, v 64. J. Maslo – 41. Čatakovič (z 11 m), 80. Bukari. ŽK: Kostadinov, Twardzik – El Mahdiou, Koolwijk. Rozhodovali: Bálitn - Štrbo, Bedná, 1235 divákov



Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Mojžiš – Kojnok, Kostadinov, Zsigmund, Takáč (90+. Múdry), Twardzik – Regáli (73. Gerec), T. Bobček (81. V. Jedinák)



Trenčín: Chudý – Križan, Skovajsa, Julien – Slávik, El Mahdiou (65. Zubairu) , Koolwijk, Roguljič – Bukari (85. Corryn), Čatakovič (75. Depetris), Van Kessel



FK Pohronie – FK DAC 1904 Dunajská Streda 0:2 (0:0)

Góly: 61. Kalmár, 85. Kružliak. Rozhodovali: J. Pavlík – Bobko, Galo, ŽK: Župa, Pellegrini – Blackman, 2094 divákov



Pohronie: Jenčo – Tesák, Nosko, M. K. Bartoš, Župa – Blahút, Dzurík, Pellegrini, Abrahám (84. Mészáros) – Klec (68. Mazan) - Zachara



DAC: Jedlička – Blackman (84. Divković), Kružliak, Beskorovajnyj, Šimčák (46. Davis) – Oravec – Fábry (46. Kalmár), Ronan, M. Vida, K. Vida – Ramirez



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Nitra 1:0 (0:0)

Gól: 46. Kovaľ. Rozhodovali: Královič - Hrmo, Perát, ŽK: Grozdanovski - Šefčík, Ristovski, 1680 divákov



Zlaté Moravce-Vráble: Pindroch - Čögley, Tóth, Asanovič, Brašeň - Kovaľ (79. Oliveira), Grozdanovski, Duga, Orávik (46. Švec) - Ďubek - Rodrigues (72. Jarovič)



Nitra: Šípoš – Kuník, Farkaš, Podhorín, Magda - Dubeň (59. Guláš), Bílovský - Šefčík (59. Gatarič), Faško (77. Fábry), Chobot - Ristovski



MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)

Gól: 30. Šporar. Rozhodoval: Gemzický, ŽK: P. Kolesár, Kira - De Marco, Ľjubičič, Šulla, 2864 divákov.



MFK Zemplín Michalovce: Kira - Rota, Carrillo, Pino Soler, M. Kolesár - Savvidis - Kvocera (81. Vojtko), Žofčák (68. Sidibé), Martinez, P. Kolesár (63. Kountouriotis) - Mensah



ŠK Slovan Bratislava: Šulla - Bajrič, Božikov, Apau (18. Medvedev), Ljubičič - de Kamps (81. Abena), De Marco - Dražič (71. Holman), da Silva, Moha - Šporar

FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 0:1 (0:1)

Gól: 44. Demiri. Rozhodovali: Ziemba - Weiss, Rozsbeck, ŽK: Grendel, Halilovič, Mitrea - Ďuriš, Kaša, Paur, Kurminowski, 4471 divákov.



Trnava: Rusov – Turňa, Mitrea, Mesík (81. Jakúbek), Záhumenský (54. Grendel) – Tesija - Diogo, Halilovič, Dangubič (65. Yilmaz), Tavares – Sobczyk



Žilina: Holec – Tomič, Kaša, Králik, Demiri – Káčer, Pečovský, Paur (67. Kurminowski) – Ďuriš (70. Kiwior), Balaj (77. Bernát), Jánošík



Tabuľka:



1. Slovan Bratislava 13 10 2 1 35:11 32



2. MŠK Žilina 13 9 3 1 26:9 30



3. DAC Dun. Streda 13 9 1 3 25:14 28



4. FC ViOn Zl. Moravce 13 5 4 4 15:16 19



5. Spartak Trnava 13 5 2 6 17:17 17



6. MFK Ružomberok 13 4 5 4 16:17 17



7. ŠKF iClinic Sereď 13 4 5 4 16:19 17



8. AS Trenčín 13 3 5 5 23:24 14



9. FK Senica 13 4 2 7 15:24 14



10. Zemplín Michalovce 13 3 4 6 13:17 13



11. FC Nitra 13 2 1 10 11:27 7



12. FK Pohronie 13 1 4 8 12:29 7



Bratislava 27. októbra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava potvrdili v 13. kole post lídra tabuľky Fortuna ligy. V nedeľu uspeli na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 1:0, keď svoj deviaty gól v sezóne zaznamenal Andraž Šporar.Slovan má na čele dvojbodový náskok pred Žilinou, ktorá triumfovala v Trnave rovnako 1:0. O ďalšie dva body zaostáva Dunajská Streda, ktorá si poradila s posledným Pohroním na jeho trávniku 2:0. Po prehre 0:1 na pôde FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble skončil na lavičke FC Nitra doterajší kouč Marián Süttö. Predposledný tím tabuľky dočasne do 6. novembra povedie doterajší asistent Gergely Geri.Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v zápase 13. kola Fortuna ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 1:0 a potvrdili post lídra tabuľky. O jediný gól zápasu sa postaral v 30. minúte Andraž Šporar.Prvý polčas priniesol bojovný futbal s miernou prevahou hostí. V 11. minúte sa po chybe v defenzíve domácich dostal do šance Šporar, ale Kira bol pozorný. V ďalšom priebehu dominovali najmä defenzívy a tímy si dávali pozor na chyby. Michalovská prišla po polhodine hry, keď domáci hráči neodvrátili loptu z vlastnej šestnástky, tá sa dostala k Šporarovi, ktorý chrbtom k bránke prekonal Kiru - 0:1.Slovinský útočník bol v úvode 2. polčasu blízko k ďalšiemu gólu, v sľubnej šanci však nenamieril presne. Hostia napriek tesnému náskoku zvýšili aktivitu a v druhom polčase sa snažili diktovať hru. V 75. minúte brankár domácich Kira podržal svoj tím pri viacerých šanciach hostí, na opačnej strane sa Šulla nenechal prekvapiť strelou Sidibého. Domáci sa v závere snažili stupňovať tlak. Najbližšie ku gólu boli v nadstavenom čase pri strele Martineza spoza šestnástky, ale jeho pokus minul pravú žrď Šullovej bránky.Futbalisti MŠK Žilina vyhrali v nedeľňajšom dueli 13. kola Fortuna ligy na ihrisku Spartaka Trnava 1:0 a v tabuľke si udržali druhú priečku s dvojbodovou stratou na lídra Slovan Bratislava.Sebavedomejšie vstúpili do zápasu Žilinčania a už v 3. minúte po priamom kope letela ich hlavička tesne vedľa pravej žrde Rusovovej brány. V 7. minúte mal dobrú príležitosť Ďuriš, ale brankára Rusova neprekonal. K lopte sa dostal Balaj, avšak namieril len do bočnej siete. Z protiútoku natiahol Holeca strelou z diaľky Halilovič. V 18. minúte zasahoval Rusov na bránkovej čiare pri strele Jánošíka. Na opačnej strane strelu Záhumenského zneškodnil Holec. V 21. minúte bolo obojstranné ošetrovanie hosťujúceho Paura a domáceho Dioga. V ďalšom priebehu sa hral medzišestnástkový futbal, keď obe mužstvá sa nedostávali k zakončeniu. V 34. minúte krížnu strelu Káčera kryl Rusov a minútu pred koncom polčasu si nabehol na odrazenú loptu Demiri a nechytateľnou strelou do ľavého horného rohu dostal Žilinčanov do polčasového vedenia.V 2. polčase najskôr po centri Jánošíka kryl Rusov hlavičku Ďuriša. Potom sa viackrát vyznamenal brankár Holec, ktorý zakončenie Dangubiča odvrátil na roh a rovnako zneškodnil aj strelu Sobczyka. Trnavčania mali príležitosť na vyrovnanie v 68. minúte, ale hlavička Mesíka a vzápätí aj Sobczyka neskončili gólom. O chvíľu strelu Haliloviča Holec opäť vyrazil na roh. V 75. minúte sa do úniku dostal Yilmaz, ale zakončenie mu nevyšlo a loptu poslal vedľa brány. V 2. polčase sa hralo prevažne na polovici hostí, ktorí sa bránili aj s desiatimi hráčmi, ale Trnavčania recept na prekonanie obrany "Šošonov" nenašli. Minútu pred koncom išiel do žilinskej šestnástky na rohový kop brankár Rusov, hlavičkou našiel Mitreu, ale jeho nožničky smerovali vedľa brány. Žilinčania si pripísali dôležité ligové body, naopak Trnavčania zaknihovali už tretiu domácu prehru.