ViOn Zlaté Moravce prehrali s AS Trenčín 0:2

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - AS Trenčín 0:2 (0:2)



Góly: 33. Hollý, 42. Yem. Rozhodovali: Smolák - Pozor, Košecký, ŽK: Hollý, Azango (obaja Trenčín), 478 divákov



ViOn: Lukáč - Čonka (66. Švec), Bednár, Tóth, Suľa (46. Pintér) - Grozdanovski, Čögley - Mondek (81. Kolesár), Ďubek, Kyziridis - Horák (60. Jibril)



Trenčín: Kukučka - Yem, Pirinen, Stojsavljevič, Madu - Bainovič - Gaži (81. Tučný), Gajdoš (68. Lavrinčík), Hollý (68. Letenay), Soares (57. Azango) - Kupusovič (58. Ibrahim)







Úvodné dejstvo bolo v réžii hostí, ktorí si vypracovali niekoľko streleckých príležitostí. Už v 8. minúte sa šikovne uvoľnil Soares, strelu pod brvno Lukáč vytesnil na roh. Už o tri minúty to bol opäť Soares, ktorý našiel na hranici malého vápna Kupusoviča, ten však loptu do siete nepretlačil. V 14. minúte vyskúšal šťastie Bainovič, z hranice 16-ky mieril tesne vedľa ľavého rohu. Po polhodine hry sa dostali k zakončeniu aj domáci. Suľovu strelu spod brvna vytlačil Kukučka. Do vedenia išli hostia v 33. minúte, keď Hollý doklepol loptu z dvoch metrov do siete. Skóre sa opäť zmenilo v 42. minúte, Yem napriahol z 20 metrov a jeho krížna strela skončila v pravom dolnom rohu brány Lukáča.



Po zmene strán Trenčania ubrali jeden rýchlostný stupeň, ale obraz hry sa príliš nezmenil. Domáci sa snažili, no ich hre chýbala finálna fáza. Strelecké pokusy Mondeka a Kyziridisa nemohli Kukučku ohroziť. V 69. minúte sa v náznaku šance objavil Mondek, ktorý vnikol do pokutového územia, avšak jeho strelu Kukučka vykryl. Na opačnej strane Azangova strela Lukáča neprekvapila a tak si hostia víťazstvo ustrážili a po zásluhe vezú od Požitavia tri body.



Zlaté Moravce 23. apríla (TASR) - V zápase 7. kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy v skupine o udržanie sa zvíťazil AS Trenčín na ihrisku FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:0.