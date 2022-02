ViOn sa po šiestich rokoch dočkal domáceho víťazstva nad DAC

FC ViOn Zlaté Moravce - DAC 1904 Dunajská Streda 2:0 (0:0)



Góly: 64. Jibril, 88. Sloboda. Rozhodovali: Ziemba - Pozor, Jekkel, ŽK: Sloboda, Kyziridis, Horák, Mondek - Moumou, Andzouana, Pinto, Balič, Njie, 683 divákov



ViOn: Lukáč – Čögley, Bednár, Menich, Suľa – Sloboda – Mondek (90.+ Haspra), Grozdanovski, Kyziridis (85. Chren) – Horák (68. Ďubek), Jibril (90.+ Švec)



Dunajská Streda: Ferreira – Pinto, Malý, Muhamedbegovič, Davis – Dimun (68. Njie), A. Balič – Andzouana, Moumou (56. Balogh) – Andrezinho (60. Sharani), Krstovič (46. Hahn)

Hlasy:

Ľuboš Benkovský, tréner ViOn-u: "Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo, veľmi doležité tri body. Som na hráčov pyšný, snažíme sa tvrdo pracovať. Som rád, že máme v mužstve konkurenciu, to nás posúva o level vyššie. Jibril priniesol do mužstva niečo nové, adaptuje sa na nový spôsob hry, čo mu postupne prinesie pohodu a bude to ešte lepšie."



Pedro de Oliveira Janeiro, tréner DAC-u: "Gratulujem súperovi k víťazstvu. Je to moja filozofia, kto dá viac gólov ten vyhrá. Aj ja som spravil chyby. Zápas nás ničím neprekvapil, očakávali sme takýto priebeh. Čo z toho, že máte držanie lopty a peknú hru, keď sa v koncovke nepresadíte, musíme sa nad tým zamyslieť."

Zlaté Moravce 18. februára (TASR) - Futbalisti ViOnu Zlaté Moravce zvíťazili v 21. kole Fortuna ligy nad FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:0.V predohrávanom stretnutí 21. kola Fortuna ligy sa hral obojstranne opatrný futbal. Prvú streleckú šancu priniesla 3. minúta, keď Kyzidiris posunul Grozdanovského, ktorý z 8 metrov Ferreiru neprekvapil. To bolo na dlhé minúty všetko, i keď Jibril sa ocitol v dvoch šanciach, ale pri spracovávaní prihrávok si s loptou nepotykal. V 28. minúte sa príležitosť núkala aj hosťom, ale Baličov center Pinto poslal ďaleko od pravej žrde Lukáčovej brány. Po polhodine prišiel šok, keď po zrážke Kyziridisa s Pintom rozhodca nariadil pokutový kop, ktorý napokon po konzultácii s VAR-om zrušil. Do vedenia mohli ísť domáci v 39. minúte, keď po centri Mondeka sa v čistej šanci ocitol Jibril, jeho hlavičke chýbali centimentre. V závere prvého dejstva Baličova ďalekonosná strela len tesne preletela popri ľavej žrdi.Do druhého dejstva vstúpili aktívnejšie domáci. V 48. minúte rozohral štandardku Kyziridis, hlavička Horáka tesne preletela vedľa ľavej žrde. Do vedenia išli domáci v 64. minúte, perfektná kombinácia Mondek-Čögley-Jibril skončila strelou za chrbátom bezmocného Ferreiru. Už o minútu mohlo byť vyrovnané, keď Hahnovu strelu zastavila ľavá žrď Lukáčovej brány. V 70. minúte mal gól na kopačke Ďubek, v poslednej chvíli ratoval hostí Davis. V 88. minúte Ďubek rozohral rohový kop a Sloboda prízemnou strelou spoza 16-ky nedal brankárovi šancu. A tak sa ViOn po šiestich rokoch dočkal domáceho víťazstva nad DAC.