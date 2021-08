FORTUNA LIGA: Zlaté Moravce zaknihovali prvú výhru v sezóne

FC ViOn Zlaté Moravce - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:0 (0:0)



Gól: 58. Chobot. Rozhodovali: Očenáš – Bednár, Štrbo, ŽK: Tóth - Blahút, 946 divákov.



ViOn: Kira - Čögley, Bednár, Menich, Čonka - Sloboda, Chobot (68. Mondek), Ďubek, Tóth, Kyziridis (87. Chren) - Yilmaz (72. Švec)



Pohronie: Hrdlička - Mazan, Paluszek, Čmouš, Záhumenský - Pajer, Šcišlak (85. Škrteľ)- Ladji (71. Horák), Badolo (77. Adamec), Blahút - Lačný

Ľuboš Benkovský, tréner Zlatých Moraviec: „Dnes to bol veľmi ťažký zápas, bolo to vyrovnané. Veľmi dlho sme čakali na toto víťazstvo, škoda, že sme nedali na 2:0. Yilmaz veľmi chce dať gól, ale zatiaľ mu nie je dopriate."



Gergely Geri, tréner Pohronia: „Boli sme dobre pripravení na súpera, ťažko sa mi hodnotí zápas, keď dostaneme zbytočný gól a nevieme naň zareagovať. V závere sme prešli na dvoch útočníkov, chceli sme vyrovnať, no nevyšlo to."



Marián Chobot, autor gólu: „V úvode sme boli nervózni. Cez prestávku sme sa upokojili a bolo to lepšie. Dnešnú úlohu sme splnili a tri body sú doma. Gólovú strelu som trafil ideálne, lopta zaplávala a skončila v sieti. Veríme, že to bude už len lepšie."

Zlaté Moravce 21. augusta (TASR) – Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce zvíťazili v piatkovom 5. kole Fortuna ligy doma nad FK Pohronie 1:0. Získali tak prvé víťazstvo v sezóne, Pohronie utrpelo tretiu prehru.Od úvodnej minúty sa hral obojstranne otvorený futbal. Už v 5. minúte Lačný hlavou mieril tesne vedľa. Na opačnej strane peknú kombinačnú akciu domácich s koncovkou Yilmaza pozorný Hrdlička zneškodnil. V 27. minúte sa vydarenou strelou z 25 metrov k pravej žrdi prezentoval Ladji, Kira sa však prekvapiť nenechal. V záverečnej štvrťhodine sa tlačili do ofenzívy hosťujúci hráči. V 38. minúte skúšal šťastie Badolo, z rohu bieleho vápna mieril mimo. A tak nakoniec mohli ísť do vedenia domáci v 44. minúte, ale Ďubek z dobrej pozície zo šiestich metrov prestrelil.Futbal „hore-dolu" sa hral aj po zmene strán. Obe mužstvá sa snažili kombinovať, ale finálna fáza absentovala. Do vedenia však išli domáci v 58. minúte, Sloboda našiel na ľavej strane Chobota, ktorý strelou z 25 metrov prekonal bezmocného Hrdličku. Skóre sa mohlo meniť v 67. minúte, Chobotovu prudkú strelu Hrdlička vyrazil len pred seba, ale osamotený Yilmaz z dvoch krokov prestrelil bránu. V 77. minúte vyslal prudký projektil Pajer, Kira zachránil aj s kusom šťastia. V 85. minúte po rohu Kyziridisa po závare v pokutovom území hostí ku gólovej poistke neviedol, keď v 90. minúte Záhumenský z 20 metrov Kiru neporekonal, tak sa z prvého víťazstva v novej sezóne radovali domáci.