Do nového ročníka Fortuna ligy sa prihlásilo všetkých 12 klubov

Bratislava 21. júla (TASR) – Nový ročník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže odštartuje v sobotu 8. augusta. Únia ligových klubov (ÚLK) v tejto súvislosti informovala, že všetkých 12 účastníkov Fortuna ligy sa riadne prihlásilo do súťaže a splnilo všetky podmienky.



„Kluby sa musia oficiálne prihlásiť do nového ročníka Fortuna ligy. Tak je to dané v Rozpise súťaže riadenej ÚLK. Všetkých 12 klubov tak spravilo. Nový ročník Fortuna ligy odštartuje 8. augusta s rovnakými účastníkmi ako predchádzajúci," ozrejmil výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.



Presné vyžrebovanie nového ročníka Fortuna ligy bude známe do konca tohto týždňa, po hlasovaní Prezídia ÚLK, ktoré zasadne vo štvrtok.