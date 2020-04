Vstupenky na virtuálny zápas Slovana majú už aj Šporar, či Vencel

Bratislava 14. apríla (TASR) - Vstupenky na virtuálny zápas Slovana Bratislava si už zakúpilo viacero jeho bývalých futbalistov, medzi nimi aj Fabio Nigro, Pavol Masaryk, Alexander Vencel ml. a Andraž Šporar. Klub naplánoval konanie virtuálneho zápasu na 3. mája o 16.30 h, v danom čase odvysiela záznam duelu so Slaviou Praha zo sezóny 1991/92.



Fanúšikovia majú príležitosť kúpou lístka na virtuálny zápas podporiť finančne nielen klub, ale aj zdravotníkov v Bratislave. "Kúpte si virtuálne vstupenky na zápas Slovan – Slavia, čím pomôžete klubu v ťažkých časoch. Nikdy nezabudnite, že spolu sme Slovan a spolu všetko zvládneme," vyzval fanúšikov dlhoročný zakončovateľ "belasých" Andraž Šporar, ktorý v januári prestúpil do Sportingu Lisabon.



"Zaspomínajme si spolu na pamätné chvíle a fiktívne zaplňme staré Tehelné pole a jeho 43.000 miest. Aj touto cestou môžete podporiť klub v náročnej situácii, ktorá vládne vo svete," pripojil sa niekdajší brankár Alexander Vencel mladší.



Svoj bývalý klub sa rozhodol podporiť aj jeden z prvých legionárov v jeho drese Argentínčan Fabio Nigro. "Slovan je môj život a bude aj naďalej. Slovensko je moja krajina, je to môj domov. Držte sa slovanisti, držte sa Slováci a za všetko vám veľmi pekne ďakujem. Mám vás rád," povedal prostredníctvom videa, ktoré zverejnila oficiálna stránka ŠK Slovan.