VIDEO FORTUNA LIGA: Za Sereď nastúpi účastník dvoch MS Pereira

Sereď 23. októbra (TASR) - Účastník slovenskej futbalovej Fortuna ligy ŠKF Sereď v piatok oficiálne predstavil novú zvučnú posilu. Klub posilnil bývalý uruguajský reprezentant Alvaro Pereira.



Tridsaťštyriročný ľavý obranca či stredopoliar v minulosti hrával za CFR Kluž, FC Porto aj Inter Miláno. Pred príchodom do Serede si obliekal dres River Plate v paraguajskom Asuncióne. "Som šťastný, že môžem opäť hrať v Európe. Mám úplne rovnaké pocity, ako keď som išiel hrať do Portugalska či Rumunska. Fortuna liga má veľký potenciál posunúť sa medzi kvalitné európske ligy," povedal Pereira na piatkovom brífingu.







Uruguajčan nastúpil v národnom drese na 83 duelov v rokoch 2008 až 2016 a strelil sedem gólov. Jeden z nich aj na majstrovstvách sveta 2010 v JAR domácemu mužstvu pri víťazstve 3:0. Pereira sa predstavil na záverečnom turnaji MS aj o štyri roky neskôr v Brazílii.



"Som tu iba chvíľu, no vidím, že mesto Sereď je v podpore tohto klubu mimoriadne jednotné. Budem sa snažiť, aby som sa čo najskôr adaptoval," dodal Pereira.