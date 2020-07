Zápas medzi Trenčínom a Nitrou bude v Senici

Bratislava 6. júla (TASR) – Zápas záverečného 5. kola nadstavbovej skupiny o udržanie vo Fortuna lige medzi futbalistami AS Trenčín a FC Nitra sa uskutoční v sobotu 11. júla o 18:00 na štadióne v Senici. Informáciu o dejisku priniesla oficiálna stránka Únie ligových klubov, riadiaceho orgánu najvyššej slovenskej súťaže.



„Keďže celé kolo sa musí hrať v rovnakom čase a MŠK Žilina hrá s Michalovcami na svojom štadióne, AS Trenčín odohrá svoj zápas na náhradnom štadióne v Senici. Do posledného kola pribudol aj jeden televízny zápas. Orange Sport odvysiela okrem súboja Žilina – Michalovce aj duel ViOn Zlaté Moravce – ŠKF Sereď," informoval web Únie ligových klubov.



V skupine o udržanie má Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa všetko vo svojich rukách a keď doma zdolá Senicu, zachová si fortunaligovú príslušnosť a Nitra bude bojovať v baráži, ktorá je na programe 14. a 17. júla. V tých istých termínoch sú naplánované aj prípadné play off zápasy o účasť v Európskej lige.