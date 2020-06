Zápas Zemplín Michalovce a Spartak Trnava skončil nerozhodne 2:2

MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 2:2 (0:2)



Góly: 51. Konstantinidis, 53. Žofčák - 22. Vukojevič, 45. Gamboš. Rozhodovali: Nemček - Hrčka, Jánošík, ŽK: Kountouriotis - Tzandaris, 298 divákov.



zostavy a striedania:



Michalovce: Dehtiar - M. Kolesár, Grič, Vojtko - Konstantinidis, Savvidis, Neofytidis, Mendez (46. Žofčák) - Kountouriotis (63. Kvocera), Sidibé, Diarra (46. Popovic)



Trnava: Rusov (63. Takáč) - Turňa, Izuchukwu, Moenza - De Barros, Tešija, Gamboš (67. Bamidele), Tzandaris, Yao - Sobczyk, Vukojevič (79. Horvát)

Michalovce 27. júna (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali s FC Spartak Trnava 2:2 v 3. kole skupiny o titul vo Fortuna lige 2019/2020. Hostia viedli po prvom polčase 2:0, domáci však krátko po zmene strán vyrovnali.Úvod zápasu priniesol vyrovnaný, no divácky nie príliš atraktívny futbal. Hostia postupne získali miernu prevahu a v 22. minúte išli do vedenia. Tzandaris vysunul Sobczyka, ktorý v šestnástke vyhral súboj s Gričom a po jeho prihrávke nedôrazne pokrytý Vukojevič otvoril skóre - 0:1. Hostia držali súpera mimo výhodných streleckých pozícií a ich ofenzívne akcie marili bez väčších problémov. V 45. minúte bolo už 0:2, keď po akcii Tešiju ešte brankár Dehtiar zmaril šancu Sobczyka, ale na prízemnú strelu Gamboša nedosiahol.Domáci tréner Majoroš chcel oživiť výkon Michalovčanov dvojitým striedaním. Striedajúci Žofčák v 47. minúte ešte zblízka Rusova neprekonal, no v 51. minúte sa už domáci radovali. Práve Žofčák prihral Konstantinidisovi a ten prekonal Rusova. Domáci herne ožili a eufóriu ešte umocnil Žofčák. Jeho výstavný gól z priameho kopu v 53. minúte znamenal vyrovnanie na 2:2. Zaskočených hostí nepotešila ani situácia z 59. minúty, keď Kountouriotis v zakončením trafil kolenom do brady brankára Rusova, pre ktorého sa zápas skončil. Striedajúci Takáč podržal svoj tím v 71. minúte, keď efektne vyrazil krížnu strelu Kvoceru. Ten mohol pridať tretí gól domácich v 74. minúte, Takáča skúsil prekonať dlhým lobom, ale lopta tesne minula bránku. V 83. minúte sa individuálnou akciou prezentoval Savvidis, v zakončení však poslal loptu tesne nad bránu.