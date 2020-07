FL: Žilina začne prípravu 20. júla, zahrá si proti Honvédu Budapešť

Žilina 16. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina odštartujú letnú prípravu na nový ročník Fortuna Ligy 2010/21 v pondelok 20. júla. Bude prebiehať prevažne v domácich podmienkach, no zverenci Pavla Staňa vycestujú aj do Györu, kde si zmerajú sily s maďarským účastníkom I. ligy - Honvédom Budapešť.



"Prípravu absolvujeme v domácich podmienkach s tým, že budeme mať zabezpečené ubytovanie v blízkosti Žiliny a budeme trénovať na svojich trávnikoch. Príprava je extrémne krátka. Či chceme alebo nechceme, už za dva týždne začínajú ligové zápasy, preto sme nechceli riskovať zahraničné sústredenia. Budeme pokračovať v mikrocykloch, veľká kondičná príprava sa konať nebude. V tomto týždni majú chalani plniť individuálne plány, preto nepredpokladám, že by zišli z kondičnej pripravenosti. Aktuálne krátke vydýchnutie sa im hodí, dobijeme baterky a už v pondelok nabehneme do ďalšieho tréningového týždňa a už sa sústredíme na prípravné merania síl," povedal Staňo pre portál mskzilina.sk.



Počas prvého týždňa sú na pláne dva sobotné prípravné zápasy, z toho aj medzinárodná konfrontácia proti Honvédu. "V sobotu máme pred sebou hneď dva zápasy, preto sa budeme snažiť chalanov vyťažiť čo najviac. Súperov máme znova kvalitných, po prestávke to bude náročné, ale o to nám ide. Naštartovali sme sa v nadstavbe celkom slušne, teraz to chceme preniesť v kvalitnej príprave aj do nového ročníka," dodal Staňo.