FORTUNA LIGA: Žilina získala nigérijského útočníka Jibrila

Žilina 21. septembra (TASR) - Slovenský futbalový klub MŠK Žilina získal do ofenzívy novú posilu v podobe Nigérijčana Taofiqa Jibrila. S rýchlym a fyzicky disponovaným 22-ročným Afričanom sa "šošoni" dohodli po niekoľkotýždňovej skúške na hosťovaní do konca kalendárneho roka s následnou opciou.



Jibril bude po Yusufovi Otubanjovi po dvoch rokoch ďalším Nigérijčanom v kádri MŠK. V minulosti pôsobil v nižších portugalských súťažiach v drese SC Vila Real a naposledy za Valadares Gaia FC. Predtým si pripísal v sezóne 2018/2019 aj dva štarty v najvyššej portugalskej súťaži, kde pôsobil v klube Portimonense S.C. "V prvom rade chcem poďakovať Bohu za všetko a zároveň agentovi, že mi sprostredkoval taký výborný klub, akým je Žilina. Prichádzam z Portugalska, kde som začínal v malom klube, ale bol som šťastný, že môžem hrať futbal, čo bolo mojím snom. Následne som dostal príležitosť aj v prvoligovom klube Portimonense, kde mi pomohli futbalovo rásť a kde som naučil naozaj veľa. Žilina má vo svojich radoch veľa mladých a talentovaných hráčov, ktorí naozaj tvrdo makajú. To posúva aj mňa, pretože úroveň tréningov je naozaj vysoká a táto náročnosť sa mi páči," povedal pre klubový web.



K príchodu nového hráča sa vyjadril športový manažér Karol Belaník, ktorý ho s trénermi pozorne sledoval v tréningovom procese: "Taofiq bol u nás na trojtýždňovej skúške, počas ktorého nadobudli tréneri a realizačný tím dojem, že takáto typológia hráča by sa nám mohla hodiť. Môže nastupovať v krídelnom priestore, ale aj na hrote, v minulosti pôsobil v Portugalsku, aj preto sme sa rozhodli, že ho angažujeme. Najskôr pôjde o hosťovanie do 31. decembra s následnou opciou."