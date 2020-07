FL: Šošoni sa pripravujú doma, Staňo očakáva väčší tlak na výsledky

Žilina 20. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina po pár dňoch voľna odštartovali v pondelok predpoludním skrátenú letnú prípravu na nový ročník Fortuna ligy 2020/2021. V priebehu necelých troch týždňov sa tím Pavla Staňa bude pripravovať v domácich podmienkach a čakajú ho aj tri prípravné zápasy.Mladý káder úradujúceho vicemajstra prejde väčšou skúškou, než v nadstavbe uplynulého ročníka. Vtedy mu solídny náskok rozviazal ruky pri získavaní skúseností, teraz sa však začína od nuly. "Bude to niečo iné. Doteraz sme neboli pod tlakom, teraz sa s ním budeme musieť vyrovnať. Musíme aj získavať body, nielen pekne hrať," pripomína Staňo, ktorý povedie mužstvo aj do ďalšej sezóny. Odchody viacerých opôr tímu preniesli väčšiu zodpovednosť na plecia hráčov, ktorí doteraz nemali toľko skúseností. "," prezradil Ján Bernát, najlepší strelec MŠK v uplynulej sezóne. V porovnaní s kádrom z úvodu minulého ročníka vidí niekoľko rozdielov: "Veľkou previerkou bude pre Žilinčanov Európska liga. "Šošoni" začínajú v prvom predkole, hrá sa na jeden zápas. "," prezradil tréner Staňo. Hráči, ktorí dostali priestor v nadstavbe minulej sezóny, budú musieť preukázať, či získané skúsenosti vedia zúročiť v medzinárodnej konfrontácii. Ich nízky vek môže byť podľa Staňa aj výhodou: "."V rámci posilnenia kádra sa v Žiline už tradične výrazné prestupy neočakávajú. "," poznamenal Staňo. "Šošoni" však jeden prestup už stihli, do tímu pod Dubňom pribudol mládežnícky reprezentant, 19-ročný Kristián Bari. "" prezradil rodák z Fiľakova. Do tímu zo severu Slovenska prichádza z Dunajskej Stredy, kde však podľa svojich slov nevidel veľkú šancu dostať priestor v prvom tíme. Bari očakáva náročnú sezónu, ktorá ho môže posunúť vpred. "," prezradila nová akvizícia MŠK.V sobotu sa Žilinčania stretnú v prípravnom zápase o 10.30 h doma s Trenčínom a ešte v ten večer majú naplánovaný zápas aj v maďarskom Györi, kde ich čaká tím Honvéd Budapešť. V generálke na ligu sa 1. augusta stretnú doma s Púchovom. Do nového ročníka FL vstúpia v druhý augustový víkend zápasom v Senici.