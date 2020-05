FL: Žilinčanov likvidácia klubu neobmedzuje v príprave na reštart ligy

Aktuálny káder MŠK Žilina:



brankári: Miloš Volešák, Samuel Petráš, Ľubomír Belko, Marek Teplán

obrancovia: Adam Kopas, Ján Minárik, Vladimír Majdan, Branislav Sluka, Kristián Vallo, Matej Moško, Tomáš Nemčík, Samuel Suľa, Vladimír Barbora, Patrik Leitner, Dominik Javorček, Marián Tandara

stredopoliari: Ján Bernát, Jakub Paur, Miroslav Gono, Patrik Myslovič, Samuel Farský, René Holáň, Adrián Mojžiš, Filip Mráz

útočníci: Dawid Kurminowski, Patrik Iľko, Dávid Ďuriš, Adrián Kaprálik, Adam Goljan, Matúš Rusnák

Žilina 19. mája (TASR) - Futbalový klub MŠK Žilina sa pripravuje na reštart Fortuna ligy napriek tomu, že je od apríla v likvidácii. Majiteľ klubu Jozef Antošík sa pre tento krok rozhodol po tom, ako sa nedokázal dohodnúť s väčšinou hráčov na znížení platov. Pod Dubňom skončilo až 17 hráčov. Medzi nimi aj trio Miloš Volešák, Jakub Paur, Vladimír Majdan, no ako priznal športový manažér klubu Karol Belaník, všetci traja sa napokon s tímom dohodli na ďalšej spolupráci.V Žiline už hráči trénujú s obmeneným kádrom, likvidácia klubu však stále prebieha. "" uviedol na utorkovom brífingu likvidátor spoločnosti MŠK Žilina Stanislav Otruba.Klub môže po prípadnom reštarte Fortuna ligy pokračovať v najvyššej súťaži, hráči sa na to pripravovali. "" povedal Belaník.Žilina sa pripravuje s niekoľkými mladými hráčmi, zatiaľ nemá k dispozícii štvoricu legionárov Jakuba Kiwiora, Enisa Fazlagiča, Vanana Bichakhchjana a Bensona Ananga. Dvaja z nich by sa mohli k tímu pripojiť čoskoro, zvyšní dvaja to majú ťažšie.," dodal Belaník.Napriek tomu, že káder Žiliny by bol v prípade pokračovania súťaže obmenený, Belaník verí, že si klub vybojuje účasť v európskych klubových súťažiach. MŠK je v tabuľke na druhom mieste so ziskom 45 bodov. Na účasť v európskej súťaži potrebuje skončiť do tretieho miesta, štvrtá Trnava stráca na Žilinu 15 bodov. "."Hlavný tréner Pavol Staňo si pochvaľuje prácu s mladými hráčmi, hoci si je vedomý, že kvalitu hráčov ktorí odišli, len tak ľahko nenahradia. "."