Zlaté Moravce odštartovali prípravu s 18 hráčmi

Futbalisti ViOnu Zlaté Moravce - Vráble v stredu 15. júna 2022 odštartovali v Zlatých Moravciach letnú prípravu na novú sezónu Fortuna ligy 2022 - 2023. Foto: TASR Henrich Mišovič





aktuálny káder ViOnu v príprave:



brankári: Patrik Lukáč, Matúš Chropovský, Patrik Richter



obrancovia: Michal Pintér, Matúš Čonka, Peter Kasan, Berki, Dávid Haspra, *Sebastián Kain



stredopoliari: Anton Sloboda, Timotej Múdry, Martin Bednár, Marek Výbošťok, Sebastián Gembický, Tomáš Ďubek, Karol Mondek, Denis Duga, *Alexandros Kyziridis, *Tomče Grozdanovski, *Adam Homola



útočníci: Patrik Pinte, Tomáš Horák, Marek Švec



* - pripoja sa

Zlaté Moravce 15. júna (TASR) - Futbalisti Zlatých Moraviec odštartovali v stredu popoludní letnú prípravu na novú sezónu Fortuna ligy. Na úvodnom tréningu pod vedením hlavného trénera Jána Kociana sa predstavilo šestnásť hráčov do poľa a dvaja brankári.V príprave dostal šancu aj mladý obranca Peter Kasan, ktorý pomohol mužstvu do 19 rokov k postupu do najvyššej súťaže. Na budúci týždeň sa k mužstvu pridajú aj ďalší dorastenci Adam Homola a Sebastián Kain. Do prípravy sa o deň neskôr zapojí grécky stredopoliar Alexandros Kyziridis. Severomacedónsky reprezentant Tomče Grozdanovski dostal po reprezentačnom zraze o týždeň dlhšiu dovolenku a tak sa do prípravy zapojí až 24. júna.uviedol pre klubovú stránku hlavný tréner Kocian.uviedol k tvorbe mužstva na novú sezónu.FC ViOn odohrá v rámci letnej prípravy štyri zápasy. Na prvý prípravný duel vycestujú Zlaté Moravce do Galanty, kde sa 25. júna stretnú s miestnym tímom FC Slovan Galanta.