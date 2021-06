Zlaté Moravce posilní bývalý útočník Spartaka Trnava Yilmaz

Zlaté Moravce 25. júna (TASR) - Slovenský futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble posilní útočník Kubilay Yilmaz. Rakúšan narodený v Turecku sa do Fortuna ligy vráti po dvoch rokoch. S vedením ViOn-u podpísal zmluvu na jednu sezónu.



Na Slovensku už Yilmaz obliekal dres Spartaka Trnava. „Som veľmi rád, že sa vraciam na Slovensko a práve do Zlatých Moraviec. Poznám tu veľa ľudí. Neviem sa dočkať štartu ligy. Viem, čo ma čaká. Motiváciu mám obrovskú. Vo futbale nemôžete nikdy nič sľubovať. Urobím ale všetko pre to, aby som klubu pomohol dosiahnuť možno i lepší úspech než minulý rok," povedal Yilmaz pre klubovú webstránku.



Vo Fortuna lige hral rakúsky útočník štyri sezóny. Nastúpil v 55 zápasoch, v ktorých strelil 15 gólov. Po odchode z Trnavy, kde sa tešil aj zo zisku majstrovského titulu, nastupoval v Turecku za Boluspor a Menemenspor. Naposledy obliekal dres poľskej Korony Kielce.