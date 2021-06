Zlaté Moravce v príprave aj proti CSKA Moskva

Hráči, ktorí boli na prvom zraze:



Adrián Chovan (netrénoval, po prvej dávke vakcíny), Patrik Lukáč, Patrik Richter, Martin Tóth, Martin Chren, Dávid Haspra, Jozef Menich, Matúš Čonka, Anton Sloboda, Tomáš Ďubek, Alexandros Kyziridis, Marek Švec, Martin Gamboš, Peter Kasan (skúška), Lukáš Csáno (skúška), Matej Drienovský, Lukáš Penzeš, Andrej Čajkovič, Sebastián Kain, Aaron Belmenen (všetci mládež), Michal Zrubec, Kristián Petrík (Vráble)

Program letnej prípravy:



17.6. štart letnej prípravy



23.6. FK Železiarne Podbrezová (Podbrezová, 11.00 h)



26.6. ŠTK 1914 Šamorín (akadémia DAC, 11.00 h)



30.6. FK Pohronie (miesto a čas v štádiu riešenia)



3.7. MFK Skalica (miesto a čas v štádiu riešenia)



13.7. CSKA Moskva (Rakúsko, 18.00 h)



17.7. ŠKF Sereď (generálka na umelej tráve ViOn-u)



23.7. AS Trenčín (vonku, 1. kolo FL, 20.00 h)

Zlaté Moravce 17. júna (TASR) - Futbalisti Zlatých Moraviec vo štvrtok odštartovali prípravu na novú sezónu Fortuna ligy. Na prvom tréningu sa trénerovi Ľubošovi Benkovskému hlásilo devätnásť hráčov a traja brankári. Pred novým ročníkom odohrajú šesť prípravných zápasov, novú sezónu odštartujú 23. júla na ihrisku AS Trenčín.Príprava potrvá 37 dní, v úvode absolvuje mužstvo kondičné testy a viacero dvojfázových tréningov.uviedol na webe klubu tréner Benkovský.Jeho zverenci majú 13. júla naplánovaný duel s atraktívnym súperom z Ruska CSKA Moskva, ktorý by mali odohrať v Rakúsku.povedal Benkovský.V tíme po uplynulej sezóne skončilo viacero hráčov. Pokračovať nebudú Moško, Vujič, Pintér, Orávik, Grozdanovski, Mihálik, Šmatlák, Hrnčár a Balaj. Na prvom tréningu chýbal Čogley. Pravý obranca absolvoval školenie v rámci UEFA A trénerskej licencie. Do tréningovej jednotky nezasiahol brankár Chovan, ktorý je po prvej dávke vakcíny proti COVID–19. S tímom nevstúpil do letného drilu ani branká Pelko. Po uplynulom ročníku mu vypršal kontrakt, no v jeho prípade definitíva, zatiaľ, nepadla.Naopak, definitívne zotrvá nasledujúci polrok v klube Ďubek. Zmluvy predĺžili Chren, Tóth, Lukáč aj Haspra. Už skôr si vedenie klubu uplatnilo ročné opcie na Dugu, Kovaľa, Menicha, Čonku s Chovanom a Čogleyom. Dvojica Duga – Kovaľ dlhodobo laboruje po operácii kolena.prezradil generálny manažér Marek Ondrejka.