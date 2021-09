Kapitán MFK Zemplín Michalovce Žofčák má na konte 400. zápasov

Michalovce 12. septembra (TASR) - Kapitán futbalistov MFK Zemplín Michalovce Igor Žofčák sa stal piatym hráčom so 400 zápasmi v najvyššej slovenskej súťaži. Na oslavu míľniku si prial víťazstvo, to však neprišlo, keďže jeho tím na domácom ihrisku podľahol Spartaku Trnava 1:2. "Šance sme mali aj na dva zápasy, no keď chceme vyhrávať, musíme dávať góly," poznamenal Žofčák narážajúc na viacero nádejných gólových príležitostí, ktoré domáci nepremenili.



Michalovce prehrávali po prvom polčase 0:1 a nič na tom nezmenili ani dve "tutovky" Nigérijčana Wisdoma Kanuho z jeho záveru. Domáci síce vyrovnali v 2. dejstve, ale napokon prehrali gólom z pokutového kopu v nadstavenom čase. "Žiaľ, aj také zápasy bývajú. Spočiatku sme boli bojazliví, ale potom sme sa už rozbehli. Škoda, že nemáme ani bod," povzdychol si Žofčák. V klube sa na míľnik svojho kapitána dlhšie pripravovali, samozrejmosťou bol symbolický dres, ktorý Žofčák dostal krátko pred zápasom. Zvýšenú pozornosť divákov, spoluhráčov a novinárov vnímal s typickým nadhľadom. "Som na to zvyknutý, takže nič nové," poznamenal s úsmevom.



Piatu desiatku ligových štartov načal ako piaty hráč fortunaligovej histórie. Pred ním sa to podarilo iba rekordérovi Viktorovi Pečovskému (422), Martinovi Poljovkovi, Miroslavovi Barčíkovi a Tomášovi Ďubekovi. "S nikým sa nepretekám. Jediná prekážka som si ja sám. Vstanem o piatej, 30 sekúnd je ťažkých, ale potom to už ide. V hlave mám len prvý zápas a tento posledný. Človek nikdy nevie, ktorý zápas bude posledný, nedá sa to plánovať. Som hrdý na seba aj na svoje okolie. Bez rodiny a podpory ľudí, ktorých mám okolo seba, by som to nedosiahol," povedal Žofčák s presnou spomienkou na svoj debut v najvyššej súťaži. Ten absolvoval v drese Ružomberka: "Hrali sme na Pasienkoch proti Interu a vyhrali sme 3:2."