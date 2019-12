Flick presvedčil, Bayern mu predĺžil mandát minimálne do konca sezóny

Mníchov 22. decembra (TASR) - Hansi Flick povedie futbalistov Bayernu Mníchov minimálne do konca tejto sezóny. V hre je aj možnosť predĺženia zmluvy na dlhšie obdobie. Klub o tom informoval na svojom webe.



Na lavičku sa dostal v novembri po odvolaní Nika Kovača, pôvode mal jeho mandát dočasný charakter, no výkonmi tímu si vyslúžil dôveru vedenia Bavorov. "Sme veľmi spokojní s Flickovou prácou. Zlepšili sa výsledky aj herný prejav mužstva. V Lige majstrov sme po 28 rokoch vyhrali všetkých šesť zápasov v skupine a v domácej súťaži sme sa vrátili do kontaktu v vedúcimi tímami," uviedol výkonný riaditeľ Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.



Flick pôsobí v Mníchove iba od júla, keď si ho Kovač vyhliadol za svojho asistenta. Z desiatich zápasov v pozícii hlavného trénera osem vyhral, na konte má iba dve prehry. "Som šťastný, že som dostal dôveru. Naozaj sa mi táto práca páči a užívam si ju. Do druhej časti sezóny sme si utvorili dobrú pozíciu, teraz si oddýchneme, dobijeme batérie a v novom roku sa pokúsime dosiahnuť čo najviac víťazstiev," povedal Flick.