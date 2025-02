Flick sa postavil na obranu rozhodcov v La Lige: Musíme im veriť

Barcelona 21. februára (TASR) - Tréner futbalistov FC Barcelona Hansi Flick vyzval v piatok na lepšie zaobchádzanie so španielskymi rozhodcami. Jeho výroky prišli po týždni plnom kritiky a vyšetrovania arbitra, ktorý vylúčil stredopoliara Realu Madrid Judea Bellinghama za urážku.



Flick vyhlásil, že "to, čo robia (rozhodcom) v Španielsku, je niečo neuveriteľné." "Musíme rozhodcom veriť a myslím si, že federácia musí ukázať, že je silná a za nimi stojí. Arbitri sú len ľudia a je normálne, keď robia chyby. Aj každý tréner a každý hráč robí chyby a musíme ich (hráčov) naďalej trénovať," povedal Flick podľa AP.



Nemecký kormidelník, ktorý pôsobí prvú sezónu v La Lige, sa priamo nezmienil o prípade rozhodcu Joseho Luisa Munueru. Ten bol v centre španielskych športových diskusií od minulého víkendu, keď udelil kontroverznú červenú kartu Bellinghamovi. Jeho komentáre však prišli po tom, ako madridské média obvinila Munueru zo stretu záujmov, pretože jeho spoločnosť má podľa nich za klientov niekoľko futbalových predstaviteľov, čo pravidlá zakazujú. Rozhodca to rázne poprel. Španielska futbalová federácia (RFEF) následne po analýze prípadu zbavila Munueru akéhokoľvek podozrenia z konfliktu záujmov, čím mu uvoľnila cestu k ďalšej rozhodcovskej činnosti.



Bellingham dostal za urážku Munueru v sobotňajšom stretnutí 24. kola La Ligy proti Osasune Pamplona (1:1) dvojzápasový dištanc. Anglický reprezentant sa bránil, že iba vyjadril frustráciu a rozhodcu neurážal. "Nadával som sebe, no on je presvedčený, že som to povedal jemu. Zjavne prišlo k nedorozumeniu," tvrdil Bellingham.