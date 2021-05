Flick uviedol, že je na najlepšej ceste stať sa trénerom Nemecka

Berlín 25. mája (TASR) - Hansi Flick v utorok opäť uviedol, že je na najlepšej ceste stať sa novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie. Podľa jeho slov treba doriešiť už len detaily.



"Ešte tam sú veci, ktoré si treba vyjasniť. Nesúvisia však so mnou, ide o iné záležitosti. Ak sa to vyjasní, vyzerá to dobre," uviedol päťdesiatšesťročný kormidelník pre internetový portál Sportbuzzer.



Flick sa po osemnástich mesiacoch už rozlúčil s Bayernom Mníchov, ktorý priviedol k siedmim trofejam. Jeho nástupcom sa od júla stane doterajší kormidelník Lipska Julian Nagelsmann. Národný tím má prevziať po skončení ME, v tom čase mu zároveň vyprší zmluva s bavorským klubom. Vo funkcii trénera národného tímu nahradí Joachima Löwa, ktorý skončí po európskom šampionáte. Informovala o tom agentúra DPA.