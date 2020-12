Flick verí, že hráčom roka podľa FIFA sa stane Lewandowski

Mníchov 15. decembra (TASR) – Tréner Bayernu Mníchov Hansi Flick verí, že jeho zverenca Roberta Lewandowského vyhlásia vo štvrtok za najlepšieho futbalistu roka v ankete The Best Medzinárodnej futbalovej federácie.



Poľský futbalista sa v uplynulej sezóne stal najlepším strelcom bundesligy, Nemeckého pohára a Ligy majstrov. Bayern vo všetkých súťažiach získal víťaznú trofej. Okrem Lewandowského môžu trofej získať Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.



„Ak ho vo štvrtok vyhlásia za najlepšieho futbalistu sveta, bol by to určite splnený sen. Tento rok si to nikto nezaslúži viac ako on. Všetci by sme boli radi, keby vyhral hlasovanie," citovala agentúra DPA Flicka, ktorý je tiež na užšom zozname spolu s krajanom Jürgenom Kloppom z FC Liverpool a Marcelom Bielsom z Leedsu United v nominácii na cenu pre trénera roka.



Tradičný ceremoniál Best FIFA Football Awards sa uskutoční 17. decembra virtuálne z dôvodu pandémie koronavírus. Hlasovanie vo všetkých jedenástich kategóriách mužov aj žien bolo od 25. novembra do 9. decembra.



Najlepší hráči, hráčky a tréneri vzídu z kombinovaného hlasovania kapitánov a koučov všetkých národných tímov, z online hlasovania fanúšikov a približne 200 zástupcov médií. Pôvodne sa uvažovalo, že ceny Best udelia v septembri na galavečeri v Miláne.



Koronavírus tento plán zmaril. Pandémia tiež zmarila prestížnu anketu Zlatá lopta magazínu France Football. Pred rokom ceny v hlavných kategóriách získali rekordný šiestykrát Lionel Messi z Argentíny, resp. prvýkrát Megan Rapinoeová z USA.