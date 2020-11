Michalovce s viacerými pozitívnymi na Covid-19, proti Slovanu oslabení

Michalovce 6. novembra (TASR) – Viacerí futbalisti MFK Zemplín Michalovce boli v nedávnom období pozitívne testovaní na Covid-19, no zápas 13. kola Fortuna ligy proti Slovanu Bratislava sa uskutoční v riadnom termíne v sobotu 7. novembra o 17:00.



Domáci hráči v ňom nastúpia výrazne oslabení, no tréner Jozef Majoroš bude mať k dispozícii dostatočný počet hráčov s negatívnym testom. Informovala o tom oficiálna stránka michalovského klubu.



Hráči a realizačný tím sa zúčastnili na celoslovenskom testovaní, ale na náklady klubu boli testovaní aj počas nedávnych dní. Po odhalení viacerých pozitívnych prípadov nastúpili konkrétni hráči do 10-dňovej karantény. Vedenie klubu postupovalo podľa prijatého manuálu ÚLK k organizácii zápasov.



V kádri michalovského tímu je 30 hráčov, pričom manuál Únie ligových klubov povoľuje povoľuje zorganizovanie zápasu s minimálnym počtom 13 hráčov do poľa a 1 brankár. Michalovský tím spĺňa túto podmienku a preto sa duel so Slovanom Bratislava uskutoční v riadnom termíne. Príležitosť dostanú piati dorastenci z klubovej akadémie. Michalovský klub sa snažil o preloženie zápasu, vedenie Slovana Bratislava s tým však nesúhlasilo.



„V posledných hodinách prebiehala intenzívna komunikácia medzi Úniou ligových klubov (ÚLK) ako riadiacim orgánom súťaže a klubmi v súvislosti so vzniknutou situáciou v michalovskom tíme, kde sa objavili pozitívne prípady na Covid-19.



ŠK Slovan Bratislava sa vždy snažil vychádzať v ústrety ostatným klubom v prospech futbalu či fanúšikov (napr. preloženie júlového zápasu v Dunajskej Strede, aby mohli prísť fanúšikovia). V tomto konkrétnom prípade sa však musíme riadiť Manuálom Únie ligových klubov, ktorý jasne hovorí o tom, že ak klub má 13 negatívne testovaných hráčov a z nich 1 brankára, zápas sa musí odohrať. O tom, že sa zajtrajší zápas odohrá v plánovanom termíne, teda nerozhodol ŠK Slovan, ale pravidlá dané Manuálom ÚLK. Komunikovali sme s Úniou ligových klubov, ktorej záujmom bolo odohrať zápas v riadnom termíne, aby sa nenarúšala kontinuita súťaže a nevznikalo veľké množstvo odložených zápasov. Dnes na obed sme zo strany ÚLK ako jediného riadiaceho orgánu súťaže, ktorý má v právomoci zmeny termínov, obdržali informáciu o tom, že máme vycestovať do Michaloviec a odohrať zápas. Držíme sa tejto informácie a sme pripravení na sobotňajší duel," uvádza sa v stanovisku Slovana.