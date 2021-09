Foden a De Bruyne by už po zranení mali trénovať

Manchester 6. septembra (TASR) – Phil Foden a Kevin De Bruyne plánujú po zranení návrat do tréningového procesu futbalistov Manchestru City. Mohli by byť aj minimálne na lavičke v sobotňajšom zápase proti Leicesteru City v zápase anglickej najvyššej súťaže.



Foden má od ME 2020 problém s chodidlom a nestihol ani štart nového ročníka Premier League. Nebol ani súčasťou kádra anglickej reprezentácie v kvalifikácii MS 2022.



Belgičan má taktiež problémy od európskeho šampionátu, keď si vo štvrťfinále proti Portugalsku poranil členok. V Premier League prišiel na ihrisko z lavičky v zápase proti Tottenhamu, no jeho komplikácie sa úplne nevyriešili a taktiež sa neobjavil v nominácii reprezentácie na septembrové zápasy. Informovala oficiálna stránka Manchestru City.