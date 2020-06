Fortuna liga spúšťa projekt pre virtuálneho fanúšika

Bratislava 9. júna (TASR) – Únia ligových klubov spúšťa pred nadstavbovou časťou futbalovej Fortuna ligy projekt #spoluzafutbal, ktorý prináša model virtuálneho fanúšika.



Reštart najvyššej slovenskej súťaže po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu je na programe 13. júna prvým kolom nadstavby. Keďže na štadiónoch môže byť iba obmedzený počet divákov, Fortuna liga spúšťa projekt #spoluzafutbal, ktorý prináša model virtuálneho fanúšika.



"Pre nás všetkých sú dôležití fanúšikovia priamo na tribúnach. Aj preto budeme naďalej komunikovať percentuálny model a čo najskoršie otvorenie futbalových štadiónov pre fanúšikov. V tejto náročnej dobe dávame fanúšikom možnosť spojiť sa so svojím klubom a podporiť ho aspoň na diaľku prostredníctvom online platformy spoluzafutbal.sk. Každý sa tak môže stať dvanástym hráčom svojho klubu. Základná registrácia je bezplatná, podporiť klub dobrovoľnou donáciou môže každý, kto o to bude mať záujem. Futbal sa vracia, verím, že čoskoro sa vrátia aj fanúšikovia, zatiaľ ponúkame z každého kola minimálne tri priame TV prenosy a všetky zápasy klubu na huste.tv, kde môže každý fanúšik takisto podporiť svoj klub a sledovať okamžitú interaktivitu fanúšikov," uviedol pre web fortunaliga.sk výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák.



Maximálny počet ľudí, ktorí môžu byť prítomní na jednom zápase Fortuna ligy, je aktuálne 500, aj s hráčmi a organizačným tímom. Toto číslo by malo platiť počas celého júna, od júla sa zdvojnásobí. Pri obmedzenom počte sa však fanúšikovia môžu pripojiť k svojmu tímu aspoň virtuálne. Virtuálnym fanúšikom sa stane každý, kto na webe spoluzafutbal.sk klikne na "svoj" klub a vyplní povinnú registráciu. Dobrovoľná je aj forma donácie. Na fanúšikov, ktorí sa rozhodnú podporiť svoj klub, čakajú ceny.



Aby mali fanúšikovia motiváciu plniť svoje štadióny, v hre je finančná prémia 4000 eur pre víťazný fanklub. Tá po skončení nadstavbovej časti bude patriť fanklubu, ktorému sa podarí zaplniť svoj štadión najväčším počtom fanúšikov. Kapacita jednotlivých štadiónov sa môže i presiahnuť. Jedinou podmienkou je, že víťazný fanklub musí výhru odovzdať organizácii, bojujúcej v čase pandémie v prvej línii.