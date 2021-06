Fousek je nový šéf českého futbalu, vo voľbách zdolal Poborského

Praha 3. júna (TASR) - Petr Fousek je nový šéf českého futbalu. Vo štvrtkových voľbách predsedu Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) zdolal v druhom kole bývalého reprezentanta Karla Poborského. Vo funkcii nahradil Martina Malíka, ktorý už svoj post neobhajoval.



"Bol to dlhý a tesný súboj. Podporovateľom Karla Poborského by som chcel povedať, že som prezident všetkých," citoval slová 58-ročného Fouska portál idnes.cz. Za jeho zvolenie bolo 106 delegátov Valného zhromaždenia FAČR, Poborský dostal 91 hlasov.



Fousek pôsobil v rokoch 2001 až 2007 ako generálny sekretár FAČR. Predsedal organizačnému výboru ME hráčov do 21 rokov, ktoré Česko hostilo v roku 2015. Nový predseda má pred sebou štvorročný mandát.



"S Petrom Fouskom to bol férový súboj. Rešpektujem voľbu delegátov. Dal som tomu maximum, čo sa dalo, a bola to pre mňa obrovská skúsenosť,“ povedal Poborský.