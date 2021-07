Francúz Gallas sa bude v Maďarsku starať o futbalové talenty

Budapešť 28. júla (TASR) - Bývalý francúzsky futbalový reprezentant William Gallas získal trénerský post v maďarskom prvoligovovom klube Zalaegerszegi TE.



"Svetová hviezda posilnila náš klub," cituje agentúra AFP vyhlásenie prvoligistu. "William Gallas je oblečený do modrej a bielej a pomôže rozvíjať naše mladé talenty," napísal Zalaegerszeg na sociálnej sieti pod fotografiu Gallasa s prezidentom klubu Gáborom Véghom.



Štyridsaťtriročný bývalý obranca odohral za Francúzsko 84 stretnutí a nastúpil aj vo finále MS 2006. Väčšinu aktívnej kariéry strávil v Anglicku, kde získal titul s Arsenalom.



"Bude sa venovať výchove obrancov v kategóriách do 12 a do 17 rokov. Tiež radiť defenzíve A-tímu, no koncentrovať sa bude najmä na mladé talenty," informuje internetový portál tellerreport.com.