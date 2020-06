Francúzske kluby chcú, aby sa na štadióny vrátili diváci už v príprave

Paríž 2. júna (TASR) - Kluby prvej a druhej francúzskej ligy sa snažia dostať divákov späť na štadióny. V malých počtoch by sa podľa ich návrhu mali vrátiť už počas prípravných zápasov v priebehu júla a vo väčších od začiatku novej sezóny, ktorý je naplánovaný na 23. augusta.



Vedenie dvoch najvyšších súťaží v utorok predostrelo túto požiadavku francúzskej vláde a už má rozpracovaný aj hygienický protokol, ktorý by umožnil návrat divákov na tribúny.



Sezónu Ligue 1 2019/20 definitívne zrušili koncom apríla a za majstra vyhlásili Paríž Saint-Germain, keďže pre pandémiu koronavírusu predĺžila vláda zákaz organizovania veľkých športových podujatí až do konca augusta. Informovala agentúra SID.